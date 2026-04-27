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Playoffs da NBA: horário e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (27/04/2026)

Nikola Jokic e Suns; confira o horário e onde assistir os jogos desta segunda (27)

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 27/04/2026
08:00
Ajay Mitchell, do Thunder, tenta o arremesso contra Khaman Maluach, do Suns, no jogo três da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Christian petersen/Getty images/Afp)
imagem cameraAjay Mitchell, do Thunder, tenta o arremesso contra Khaman Maluach, do Suns, no jogo três da primeira rodada dos playoffs da NBA (Foto: Christian petersen/Getty images/Afp)
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Com o início dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, três jogos movimentam a noite deste domingo (26). O principal destaque fica para o confronto entre Phoenix Suns e Oklahoma City Thunder, em que a equipe de Oklahoma pode garantir a classificação ao vencer e fechar a série, já que lidera por 3 a 0. O mesmo pode acontecer na partida entre Nuggets e Timberwolves, já que Minnesota lidera por 3 jogos a 1. Confira os confrontos e onde assistir:

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Nikola Jokic, do Nuggets, conduz a bola em partida contra o Rockets pela temporada regular da NBA (Foto: Bart young/Nbae via getty images/Afp)
Nikola Jokic, do Nuggets, conduz a bola em partida contra o Rockets pela temporada regular da NBA (Foto: Bart young/Nbae via getty images/Afp)

Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 27 de abril de 2026):

21h

Orlando Magic x Detroit Pistons- ORL lidera por 2 a 1 - Disney Plus, Prime Video e NBA League Pass

22:30h

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder- OKC lidera por 3 a0 - Disney Plus, Prime Video e NBA League Pass

23:30h

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves- MIN lidera por 3 a 1- Disney Plus, Prime Video e NBA League Pass

Confrontos dos Playoffs

Com o início dos playoffs, a NBA entra no formato de séries "melhor de sete", em que a regularidade ao longo dos confrontos se torna determinante: avança quem conquistar quatro vitórias primeiro. As equipes de melhor campanha na temporada regular levam vantagem ao garantir o mando de quadra nos jogos 1, 2, 5 e 7, fator que frequentemente pesa em duelos equilibrados.

Conferência LesteConferência Oeste

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

A corrida pelo título teve início no último sábado (18), abrindo oficialmente pós-temporada. As quartas de final estão previstas para começar no dia 4 de maio, enquanto as finais das Conferências Leste e Oeste têm início marcado para 19 de maio. Já a grande decisão, a NBA Finals, está programada para começar em 3 de junho.

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