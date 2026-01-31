Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Carioca
Clássico Vovô marca reencontro de Savarino com o Glorioso
Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (1/2), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Clássico Vovô terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view. Clique aqui para assistir a Botafogo x Fluminense:
A partida marca o reencontro do meia-atacante Savarino com o Glorioso. O venezuelano, campeão da Libertadores e do Brasileirão, foi negociado com o rival tricolor nas últimas semanas e a tendência é que vá a campo na antiga casa.
Como chegam as equipes
Mandante, o Botafogo vem de goleada com atuação brilhante diante do Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Martín Anselmi viu o esquema encaixar e contou com noite inspirada da dupla formada por Danilo e Álvaro Montoro.
Do outro lado, o Fluminense também chega após boa estreia no Brasileirão. O Tricolor, no Maracanã, venceu o Grêmio por 2 a 1 em duelo equilibrado e vai motivado para o clássico.
No Estadual, as duas equipes estão em momentos confortáveis com as classificações encaminhadas para as quartas de final. O Alvinegro lidera o Grupo B com nove pontos, enquanto o clube das Laranjeiras também está na ponta do Grupo A, com a mesma pontuação.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X FLUMINENSE
5ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA
📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves e Gustavo Mota Correia
📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Alex Telles e Álvaro Montoro; Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
FLUMINENSE: Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
