Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Carioca

Botafogo e Fluminense se enfrentam neste domingo (1/2), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Clássico Vovô terá transmissão do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view. Clique aqui para assistir a Botafogo x Fluminense:

A partida marca o reencontro do meia-atacante Savarino com o Glorioso. O venezuelano, campeão da Libertadores e do Brasileirão, foi negociado com o rival tricolor nas últimas semanas e a tendência é que vá a campo na antiga casa.

Savarino em ação na estreia pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)

Como chegam as equipes

Mandante, o Botafogo vem de goleada com atuação brilhante diante do Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Martín Anselmi viu o esquema encaixar e contou com noite inspirada da dupla formada por Danilo e Álvaro Montoro.

Do outro lado, o Fluminense também chega após boa estreia no Brasileirão. O Tricolor, no Maracanã, venceu o Grêmio por 2 a 1 em duelo equilibrado e vai motivado para o clássico.

No Estadual, as duas equipes estão em momentos confortáveis com as classificações encaminhadas para as quartas de final. O Alvinegro lidera o Grupo B com nove pontos, enquanto o clube das Laranjeiras também está na ponta do Grupo A, com a mesma pontuação.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLUMINENSE

5ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 1 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro-RJ

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves e Gustavo Mota Correia

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

⚽ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Danilo, Allan, Alex Telles e Álvaro Montoro; Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

FLUMINENSE: Fábio; Renê, Jemmes, Freytes e Samuel Xavier; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.