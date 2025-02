Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA), pelo título da Supercopa Rei. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ Botafogo x Flamengo será a segunda decisão nacional da história do clássico; relembre

Desde seu retorno em 2020, a Supercopa Rei consolidou-se como o torneio que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro. A competição não só oferece um título nacional, mas também garante aos clubes um grande teste antes do início das competições mais longas do ano.

O título é disputado entre os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano anterior. A partir de 2024, a CBF renomeou o torneio para Supercopa Rei.

continua após a publicidade

O Flamengo é o maior vencedor da história da competição, com dois títulos, conquistados em 2020 e 2021. Além disso, o Rubro-Negro também é o clube com mais vice-campeonatos, tendo ficado com o segundo lugar em 1991, 2022 e 2023. O Botafogo, por sua vez, disputa a taça pela primeira vez e busca um título inédito para sua sala de troféus.

Tudo sobre o jogo entre Botafogo e Flamengo pela Supercopa Rei (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Flamengo

Supercopa Rei — final em jogo único

📆 Data e horário: domingo, 2 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e SporTV (TV fechada);

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo (Técnico: Carlos Leiria)

John; Vitinho, Barboza, Lucas Halter e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Lobato (Allan), Matheus Martins e Savarino; Igor Jesus.

⁉️ Dúvida: Bastos

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De La Cruz e Erick Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Michael; Bruno Henrique.

❌ Desfalques: Pedro e Viña

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte