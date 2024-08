Botafogo e Flamengo se enfrentam pela 23ª rodada do Brasileirão (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 18:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo e Flamengo e se enfrentam neste domingo (18), pela 23ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Premiere. O Glorioso lidera o Campeonato Brasileiro com 43 pontos, enquanto o Rubro-Negro é terceiro colocado com 41 pontos e um jogo a menos.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Botafogo e Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de agosto de 2024, às 18h30;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (RJ);

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos (Danilo Barbosa), Barboza, Cuiabano; Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê); Savarino (Luiz Henrique), Almada, Matheus Martins; Tiquinho Soares.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi, Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Alan, De la Cruz e Lorran; Bruno Henrique e Carlinhos.