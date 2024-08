Flamengo e Marcos Braz voltam ao banco do réus; entenda

Marcos Braz é vice-presidente de futebol do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

Marcos Braz vai voltar ao banco dos réus. O vice-presidente de futebol do Flamengo e o próprio clube foram alvo de recurso da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O caso é relativo aos fatos ocorridos no dia 13 de junho, quando o Rubro-Negro venceu o Grêmio no Maracanã. No início do agosto corrente, o primeiro julgamento resultou em absolvição.

Na ocasião, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira relatou que Braz o ofendeu no túnel do estádio: "Com você nunca tem surpresa Luiz, você veio aqui para operar o Flamengo, não adianta olhar para trás". O dirigente acabou denunciado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), relativo a ofender da honra de alguém.

No artigo citado acima, a pena possível é de 15 a 90 dias de suspensão e multa de até R$ 100 mil. No caso do clube, a denúncia havia sido no artigo 206, após atraso de quatro minutos no retorno para o segundo tempo. O Rubro-Negro foi multado em R$ 3 mil.

O novo julgamento de Marcos Braz e do Flamengo será na próxima quinta-feira (22), a partir das 10 horas.

