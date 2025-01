Botafogo e Fast Club se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Plínio Marin, em Votuporanga (SP), em jogo válido pela primeira rodada do grupo 1 da Copinha. O Alvinegro nunca conquistou a competição e quer se inspirar no inédito título do profissional pela Libertadores para alcançar o feito com o sub-20, enquanto o modesto time amazonense busca surpreender na chave, completada por Votuporanguense e Floresta. O jogo terá transmissão da CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Seu clube na Copinha: Botafogo inicia ano em busca de mais um título inédito

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Fast Club

1ª rodada - Grupo 1 - Copinha

📆 Data e horário: quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Plínio Marin, em Votuporanga (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️ Arbitragem: Juliano José Rodrigues Alves (árbitro); Ricardo Busette e Giovanni Crescêncio (auxiliares); Paulo Cesar Francisco (quarto árbitro); Renata Neves Leite (VAR)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Leonardo Ramos)

Cristiano; Kauã, Kauê, Bernardo Valim e João Pedro; Josimar, Kaique Pereira e Cauã Zapellini; Kaiky Silva, Iago e Kauan Toledo



FAST CLUB (Técnico: Darlan Borges)

Guilherme; Bode, Wanderson, Machado e Parazinho; Quiel, Zidany e Liniker; Naimerson, Claudinho e Levy

continua após a publicidade