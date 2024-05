Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo tem jogo contra o Bahia neste domingo (5), pela quinta rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos (Rio de Janeiro), com transmissão do SporTV e do Premiere.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Botafogo e Bahia (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X BAHIA

BRASILEIRÃO - 5ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de maio de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Rafael Klein

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Botafogo e Bahia têm jogo marcado para este domingo, pelo Brasileirão; saiba onde assistir (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John, Damián Suárez, Bastos, Lucas Halter e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Savarino e Luiz Henrique.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Thaciano, Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo.