Botafogo-SP x Avaí: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Botafogo-SP e Avaí se enfrentam nesta segunda (18), em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá às 21h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, com transmissão da SporTV e Premiere.

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Sportv

Botafogo-SP e Avaí se encaram pela Série B do Brasileirão. (Foto: Thiago Calil/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X AVAÍ



37ª RODADA- Série B

📆 Data e horário: segunda-feira, 18 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Ericson, Fábio Sanches, Bernardo Schappo; Emerson Ramon, Carlos Manuel, Gustavo Bochecha, Sabit, Patrick Brey; Douglas Baggio, Alexandre Jesus. Técnico: Márcio Zanardi

continua após a publicidade

AVAÍ: César; Marcos Vinícius, Tiago, Jonathan Costa, Mário Sérgio; Rodrigo Santos, Willian Maranhão, Pedro Castro, Andrey; Vagner Love, Gaspar. Técnico: Enderson Moreira