O Corinthians encara o Athletico pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil em partida marcada para a próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Os ingressos estão à venda para membros do Fiel Torcedor.
As vendas serão feitas exclusivamente através do site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores que quiserem adquirir um ingresso para o duelo contra o Athletico terão que cadastrar a biometria facial na plataforma.
Preços e data das vendas dos ingressos
Os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios do Corinthians, terão prioridade na compra de ingressos. As vendas serão realizadas de forma escalonada, conforme a pontuação dos torcedores, adquirida pela frequência em jogos anteriores.
- Quinta-feira (4/9), 15h – Abertura para Não Pagantes e Pessoas com Deficiência (PCDs).
- Quinta-feira (4/9), 17h – Início do check-in e da venda de estacionamento para sócios adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.
- Sexta-feira (5/9), 11h – Liberação para membros adimplentes com 80 pontos ou mais, de qualquer plano, e para sócios do plano Meu Amor (acesso a todos os setores disponíveis para o plano e compra de estacionamento).
- Sexta-feira (5/9), 13h – Liberação para membros adimplentes com 60 pontos ou mais.
- Sexta-feira (5/9), 15h – Liberação para membros adimplentes com 40 pontos ou mais.
- Sexta-feira (5/9), 17h – Liberação para membros adimplentes com 20 pontos ou mais.
- Sábado (6/9), 11h – Liberação para os demais sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor.
- Domingo (7/9), 11h – Abertura da venda para o público geral.
As vendas serão feitas exclusivamente pelo site fieltorcedor.com.br, sujeitas à disponibilidade de ingressos.
