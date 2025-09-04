menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Ingressos de Corinthians x Athletico estão à venda: veja preços e onde comprar

Veja como comprar ingressos para a Copa do Brasil

Neo Química Arena recebe Corinthians x Palmeiras (Foto: Ulisses Lopresti / Lance)
imagem cameraNeo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti / Lance)
Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 04/09/2025
16:52
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians encara o Athletico pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil em partida marcada para a próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Os ingressos estão à venda para membros do Fiel Torcedor.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians realiza trabalhos técnicos para reencontrar o Athletico na Copa do Brasil

As vendas serão feitas exclusivamente através do site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores que quiserem adquirir um ingresso para o duelo contra o Athletico terão que cadastrar a biometria facial na plataforma.

Preços e data das vendas dos ingressos

Os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios do Corinthians, terão prioridade na compra de ingressos. As vendas serão realizadas de forma escalonada, conforme a pontuação dos torcedores, adquirida pela frequência em jogos anteriores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

  • Quinta-feira (4/9), 15h – Abertura para Não Pagantes e Pessoas com Deficiência (PCDs).
  • Quinta-feira (4/9), 17h – Início do check-in e da venda de estacionamento para sócios adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.
  • Sexta-feira (5/9), 11h – Liberação para membros adimplentes com 80 pontos ou mais, de qualquer plano, e para sócios do plano Meu Amor (acesso a todos os setores disponíveis para o plano e compra de estacionamento).
  • Sexta-feira (5/9), 13h – Liberação para membros adimplentes com 60 pontos ou mais.
  • Sexta-feira (5/9), 15h – Liberação para membros adimplentes com 40 pontos ou mais.
  • Sexta-feira (5/9), 17h – Liberação para membros adimplentes com 20 pontos ou mais.
  • Sábado (6/9), 11h – Liberação para os demais sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor.
  • Domingo (7/9), 11h – Abertura da venda para o público geral.

As vendas serão feitas exclusivamente pelo site fieltorcedor.com.br, sujeitas à disponibilidade de ingressos.

Dorival Jr. durante partida do Corinthians
Dorival Jr., técnico do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias