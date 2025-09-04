O Corinthians encara o Athletico pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil em partida marcada para a próxima quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Os ingressos estão à venda para membros do Fiel Torcedor.

As vendas serão feitas exclusivamente através do site www.fieltorcedor.com.br. Os torcedores que quiserem adquirir um ingresso para o duelo contra o Athletico terão que cadastrar a biometria facial na plataforma.

Preços e data das vendas dos ingressos

Os membros do Fiel Torcedor, programa de sócios do Corinthians, terão prioridade na compra de ingressos. As vendas serão realizadas de forma escalonada, conforme a pontuação dos torcedores, adquirida pela frequência em jogos anteriores.

Quinta-feira (4/9), 15h – Abertura para Não Pagantes e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Quinta-feira (4/9), 17h – Início do check-in e da venda de estacionamento para sócios adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.

Sexta-feira (5/9), 11h – Liberação para membros adimplentes com 80 pontos ou mais, de qualquer plano, e para sócios do plano Meu Amor (acesso a todos os setores disponíveis para o plano e compra de estacionamento).

Sexta-feira (5/9), 13h – Liberação para membros adimplentes com 60 pontos ou mais.

Sexta-feira (5/9), 15h – Liberação para membros adimplentes com 40 pontos ou mais.

Sexta-feira (5/9), 17h – Liberação para membros adimplentes com 20 pontos ou mais.

Sábado (6/9), 11h – Liberação para os demais sócios adimplentes do programa Fiel Torcedor.

Domingo (7/9), 11h – Abertura da venda para o público geral.

