Ficha do jogo BOD TOT Semifinal Liga Europa Data e Hora Quinta-feira, 8 de maio às 16h (de Brasília) Local Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR) Árbitro Maurizio Mariani (ITA) Assistentes Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA) Var Marco Di Bello (ITA) Onde assistir

Bodo/Glimt e Tottenham Hotspur se enfrentam em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Liga Europa. A partida acontece neste quinta-feira (8), no Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR), às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming). ➡️ Clique aqui para assitir na CazéTV pelo Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No jogo de ida, os Spurs venceram dentro de casa por 3 a 1 exercendo seu domínio como mandante e jogando com autoridade. Além do placar vitorioso, o time de Ange Postecoglou teve mais oportunidades de marcar do que a equipe norueguesa - 24 finalizações para o Tottenham contra três do Bodo/Glimt. Os gols da partida foram marcados por Brennan Johnson, James Maddison e Dominic Solanke para o time da casa, e por Ulrik Saltnes pelos visitantes.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Bodo/Glimt e Tottenham pela Liga Europa (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bodo/Glimt x Tottenham Hotspur

Semifinal (Volta) — Liga Europa

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de maio, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Aspmyra Stadion, em Bodø (NOR);

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e do Prime Video (streaming);

🟨 Arbitragem: Maurizio Mariani (ITA);

📺 VAR: Marco Di Bello (ITA).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)

Nikita Khaikin; Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Villads Nielsen e Fredrik Bjorkan; Sondre Brunstad Fed, Jens Petter Hauge e Ulrik Saltnes; Isak Dyvbik Maatta, Kasper Hogh e Ole Didrik Blomberg

continua após a publicidade

Tottenham Hotspur (Técnico: Ange Postecoglou)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma e James Maddison; Brennan Johnson, Dominic Solanke e Richarlison

➡️ Europa League tem disparidade financeira entre ingleses e adversários; veja valores