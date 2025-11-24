Bodo/Glimt x Juventus: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela quinta rodada da fase de liga
- Matéria
- Mais Notícias
Bodo/Glimt e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no Aspmyra Stadion, em Bodo (NOR), com transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
Relacionadas
- Futebol Internacional
Joia da Premier League abandona os gramados para seguir outra carreira
Futebol Internacional24/11/2025
- Futebol Internacional
Lenda do futebol inglês cobra rendimento de Salah: ‘Não está ajudando’
Futebol Internacional24/11/2025
- Futebol Internacional
Rodrygo alcança recorde negativo com o Real Madrid
Futebol Internacional24/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Bodo/Glimt segue sem vitórias na Champions League e ocupa a 29ª posição na tabela. A equipe enfrenta a Juventus com a expectativa de alcançar um resultado positivo, mas considera que os desempenhos na competição estão compatíveis com seu nível técnico. No Campeonato Norueguês, o time chega ao confronto após duas vitórias consecutivas.
Na 26ª colocação da Champions League, com uma campanha formada por uma vitória e três derrotas, a Juventus atravessa um período de resultados irregulares. Além da campanha ruim no torneio continental, a Velha Senhora apresenta rendimento oscilante na Serie A, com duas vitórias, cinco empates e três derrotas nos últimos dez jogos.
Tudo sobre o jogo entre Bodo/Glimt e Juventus (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bodo/Glimt 🆚 Juventus
5ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 25 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Aspmyra Stadion, em Bodo (NOR)
👁️ Onde assistir: HBO Max (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Danny Makkelie (Holanda)
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (Holanda), Jan de Vries (Holanda) e Allard Lindhout (Holanda)
📺 VAR: Bram Van Driessche (Bélgica) e Guillermo Cuadra Fernández (Espanha)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bodo/Glimt (Técnico: Kjetil Knutsen)
Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Brede Moe, Odin Bjortuft e Fredrik Bjorkan; Sondre Fet, Patrick Berg e Sondre Auklend; Isak Maatta, Kasper Hogh e Ole Blomberg.
Juventus (Técnico: Luciano Spaletti)
Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Lloyd Kelly e Teun Koopmeiners; Andrea Cambiaso, Khéphren Thuram, Manuel Locatelli e Filip Kostic; Weston McKennie, Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias