Boca Juniors x Godoy Cruz: onde assistir, estatísticas e escalações

Boca Juniors e Godoy Cruz se enfrentam pelo Campeonato Argentino (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (06), Boca Juniors e Godoy Cruz jogam pela 21ª rodada do Campeonato Argentino. A partida terá início a partir das 19h30, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva da ESPN 4 e da plataforma de streaming da emissora do Disney+; confira as estatísticas do jogo entre Boca Juniors e Godoy Cruz.

O Boca Juniors vem de grande má fase no Campeonato Argentino; veja as estatísticas do jogo contra o Godoy Cruz (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Estatísticas de Boca Juniors e Godoy Cruz

O Boca Juniors chega para o jogo de hoje após ter perdido seu último jogo pelo Campeonato Argentino, contra o Lanús, pelo placar de 1 a 0. A tradicionalíssima equipe argentina não fez um bom ano, ocupando apenas a 18ª posição na competição. Nos últimos cinco jogos da equipe, foram duas derrotas, duas vitórias e um empate. Os Xeneize também ainda estão vivos na Copa da Argentina, e irão enfrentar o Vélez ainda neste mês.

Já o Godoy Cruz vive uma situação um pouco melhor no campeonato nacional. Em seu último jogo, a equipe empatou com o Atlético Tucumán pelo placar de 1 a 1, fazendo com que ficasse na décima posição do Campeonato Argentino, com 28 pontos somados até aqui. Em seus últimos cinco jogos pela competição, foram três empates e duas derrotas. O time não sabe o que é perder desde o dia 20 de setembro.

Palpites para o jogo

Prever um resultado para esta partida é complicado, já que nenhuma das duas equipes apresenta uma larga superioridade em relação a outra. Mesmo com a má fase, não se pode deixar o Boca como vencido, mas é inevitável dizer que o Godoy Cruz faz um campeonato melhor. Nos seus últimos jogos em casa, o Boca Juniors tem duas vitórias, duas derrotas e um empate. Já o Godoy Cruz, jogando longe de seus domínios, possui duas vitórias, dois empates e uma derrota; confira as estatísticas do jogo de Boca Juniors e Godoy Cruz em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Boca Juniors e Godoy Cruz

Boca Juniors

Brey; Anselmino, Figal e Rojo; Advíncula, Miramon, Belmonte e Saracchi; Zeballos, Cavani e Aguirre - Técnico: Fernando Gago.

Godoy Cruz

Petroli; Arce, Barrios, Rasmussen e Pereyra; Abrego, Leyes e Fernández; Andino, Rodríguez e Barrea - Técnico: Daniel Oldrá.