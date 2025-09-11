Bia Haddad Maia nas quartas do SP Open: veja horário e onde assistir

Após vencer o duelo brasileiro contra Laura Pigossi, a número 1 do Brasil, Bia Haddad Maia, volta à quadra nesta sexta-feira (12) por volta das 16h30 por uma vaga na semifinal do SP Open. A adversária da vez será a mexicana Renata Zarazua, em partida válida pelas quartas de final do torneio disputado no Parque Villa Lobos, em São Paulo. O confronto terá transmissão do Sportv3 (canal fechado).

Bia Haddad vem de uma vitória sólida nas oitavas de final, onde superou a compatriota Laura Pigossi por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4. A tenista, principal favorita ao título, busca embalar diante da torcida para chegar forte na reta final da competição.

Bia Haddad em ação no SP Open (Foto: Divulgação/João Pires/Fotojump)

Esta será a terceira vez que a brasileira e a mexicana se enfrentam no circuito profissional. A vantagem no confronto direto é toda de Bia Haddad, que venceu os dois duelos anteriores e tentará manter os 100% de aproveitamento.

O primeiro encontro foi em 2019, na primeira rodada do WTA 250 de Bogotá (Colômbia), e o mais recente ocorreu nas quartas de final de um torneio W80 em Macon (EUA), no ano de 2021.

Bia Haddad x Renata Zarazua

🏟️ Local: Parque Villa Lobos, em São Paulo

🎾 Fase: quartas de final

🕰️ Dia e horário: sexta-feira, 12 de setembro, por volta das 16h30 (de Brasília)

📺 Onde assistir: Sportv3 (canal fechado)

Renata Zarazua, de 27 anos e atual número 79 do ranking da WTA, também vem de uma boa campanha no torneio. Para chegar às quartas de final, a mexicana derrotou a turca Berfu Cengiz por um duplo 6-4.