Naná Silva perde para argentina no SP Open: ‘Fui menos agressiva’

A tenista brasileira Naná Silva, de 15 anos, foi derrotada nesta quarta-feira (10) pela argentina Solana Sierra por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, na segunda rodada do SP Open. A jovem atleta começou a partida sem confiança e com pouca agressividade, cedendo o primeiro set em apenas 20 minutos. No segundo, Naná deu mais trabalho para a argentina e chegou a conseguir duas quebras de serviço, mas a adversária logo as recuperou.

Apesar da derrota, a brasileira reconhece a importância de jogar na capital paulista e leva a experiência como aprendizado para sua carreira.

— Essa semana foi muito especial aqui para mim. Eu jogo nessa quadra desde que eu era pequenininha, então ter passado a primeira rodada para mim foi muito especial. Hoje no jogo, no primeiro set eu entrei um pouco mais nervosa e acabei não fazendo tantos pontos. Eu fui menos agressiva que ela e também errei muito. Também tive pouca porcentagem de primeiro saque na quadra. Nos outros jogos eu estava sacando melhor, e nesse eu acabei falhando um pouco mais — disse Naná após o jogo.

Na primeira rodada, a jogadora de 15 anos venceu Caroline Meligeni, e vê caminho positivo pela frente.

— A gente está no caminho certo, estamos trabalhando certo, mas eu acho que cada vez mais tem que trabalhar. Estar com elas aqui nesse torneio abre muitas portas - comentou.

Solana Sierra agora enfrenta a britânica Francesca Jones, que superou a americana Whitney Osuigwe também nesta quarta-feira. Jones, aliás, foi a responsável por eliminar a brasileira Victoria Barros na primeira rodada do torneio.

Naná Silva cai no SP Open (Foto: Divulgação SP Open)

Bia Haddad joga nesta quinta (11)

A tenista brasileira mais bem ranqueada na atualidade, Beatriz Haddad Maia, venceu a italiana Miriana Tona na primeira rodada e, agora, encara a compatriota Laura Pigossi no SP Open. O confronto entre as duas promete ser um dos pontos altos do torneio.

— A Laura é uma adversária que eu conheço bastante. A gente já jogou bastante desde o juvenil e tem tudo para ser um bom jogo. Ela é batalhadora, lutadora, enfim, vou trabalhar duro e vamos ver o que acontece — comentou Bia sobre a adversária.