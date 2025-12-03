Guardiola diz que vitória do Manchester City é 'impossível' de ser comemorada

O Manchester City venceu o Fulham por 5 a 4 nesta terça-feira (2), pela 14ª rodada da Premier League, mas Pep Guardiola afirmou que não conseguiu aproveitar o resultado. A equipe chegou a abrir 5 a 1 até nove minutos do segundo tempo, porém sofreu três gols em 21 minutos e quase permitiu a reação dos anfitriões.

O Fulham reagiu após a entrada de Chukwueze no intervalo. O atacante marcou duas vezes e participou da sequência ofensiva que reduziu a diferença para um gol, mas o City conseguiu manter a vantagem no fim. Após a partida, Guardiola disse que a atuação defensiva nos minutos finais impediu qualquer sensação de tranquilidade.

— Você gostou? Eu perdi meu cabelo. No 5 a 1 talvez, mas no 5 a 4 eu olhava mais para o relógio do que para o jogo. Todos os gols foram de falhas defensivas. É difícil enfrentar esse time, mas fizemos coisas importantes hoje — disse o técnico do Manchester City.

Guardiola também comentou o marco atingido por Erling Haaland, que abriu o placar aos 17 minutos e se tornou o jogador mais rápido a alcançar 100 gols na Premier League.

— Para quem joga na frente é uma questão de números, e os números dele não têm discussão. Se me dissessem que faria 100 gols em 111 jogos, eu perguntaria se tinham certeza. E ele conseguiu.

Iwobi, do Fulham, comemorando o gol marcado contra o Manchester City na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

Manchester City de Guardiola suou para vencer o Fulham

O Manchester City protagonizou o jogo mais movimentado do dia. A equipe iniciou o duelo em ritmo forte e abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com Haaland marcando o primeiro gol e alcançando a marca de 100 gols na Premier League em apenas 111 partidas. Mesmo em vantagem, os Citizens levaram um susto no fim da etapa inicial, quando o Fulham descontou.

Na volta do intervalo, vencendo por 3 a 1, o City tratou de liquidar a partida e marcou dois gols em menos de dez minutos, abrindo 5 a 1. A goleada parecia encaminhada, mas tudo mudou rapidamente: o Fulham reagiu, marcou três vezes no segundo tempo e recolocou fogo no confronto, reduzindo para 5 a 4. A reta final foi intensa, com as duas equipes buscando o resultado até o fim.

