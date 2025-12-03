Nesta quarta-feira (3), um duelo esquenta a briga pela parte de cima da tabela de La Liga. Real Madrid visita o Athletic Bilbao, em San Mamés, em busca da liderança. Devido a isso, a equipe merengue vai com força máxima para o duelo, e além da missão de encostar no líder Barcelona, a equipe também quer quebrar a sequência ruim de resultados negativos longe de seus domínios.

A equipe dirigida por Xabi Alonso ocupa a vice-liderança do campeonato com 33 pontos, fruto de 10 vitórias, três empates e uma derrota em 14 rodadas, além de 29 gols marcados e 13 sofridos. Porém, o momento recente é desfavorável, com três empates consecutivos diante de Rayo Vallecano (0 a 0), Elche (2 a 2) e Girona (1 a 1), sequência que resultou na perda da primeira posição agora assumida pelo Barcelona, com 37 pontos.

Veja a escalação do Real Madrid ⚪⚪

Sem mistérios, Xabi Alonso escala o melhor Real Madrid que tem em seu papel. O ataque será conduzido por Vini Jr e Mbappé, que farão dupla de ataque, deixando o meio campo para Valverde, Bellingham, Tchouaméni e Camavinga. Arda Güler, grande parceiro do atacante francês e homem de confiança de Xabi Alonso, começará no banco de reservas. Na linha defensiva, Rüdiger volta e é a grande novidade do Real Madrid. O zagueiro alemão acumulava 100 dias afastado por lesão, e fará dupla com Éder Militão. Carreras e Trent completam a linha, e Courtois fecha os 11 titulares.

⚽ GOL: Courtois

⚽ LE: Trent

⚽ ZAG: Éder Militão

⚽ ZAG: Rüdiger

⚽ LD: Carreras

⚽ MEI: Camavinga

⚽ MEI: Valverde

⚽ MEI: Tchouaméni

⚽ MEI: Bellingham

⚽ ATA: Mbappé

⚽ ATA: Vini Jr

Time do Real Madrid reunido antes do empate por 2 a 2 com o Elche (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Onde assistir ao confronto do Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h (de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbau, em partida adiantada da 19ª rodada de La Liga 2025/26. A O duelo terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

