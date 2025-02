O Real Madrid reuniu-se, nesta segunda-feira (17), com o Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) da Espanha, para questionar decisões recentes tomadas por árbitros em seus jogos. O encontro aconteceu na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), com a presença de representantes diretos do clube.

Entre as reclamações, estava o lance polêmico no duelo com o Espanyol, que terminou com derrota merengue por 1 a 0 na Catalunha. Na ocasião, Carlos Romero acertou um carrinho na panturrilha de Mbappé, já na segunda etapa, e recebeu apenas o cartão amarelo. Minutos depois, o lateral-esquerdo apareceu no ataque e anotou o único gol do confronto, o que incendiou a fúria do clube da capital.

Comentários de representantes do clube, segundo a imprensa presente em Las Rozas, deixaram claro que a reunião envolveu a revisão dos áudios gravados nas revisões dos lances, mas não houve mudança nas decisões por parte direta do CTA. Além disso, o sentimento é de que há um viés negativo por parte dos responsáveis arbitrais. Medina Cantalejo, presidente do comitê, entrou em rota de colisão com a opinião.

- Evidentemente, é normal que haja questionamentos em relação às jogadas. E começamos a falar de questões diferentes, que são internas, de privacidade alta, que devem regir o que é o CTA e o clube que vem aqui para conversar. Se tivesse acontecido algum enfrentamento, que não era previsto por ninguém, a reunião teria terminado em cinco minutos. A reunião foi longa, conversamos com transparência e veracidade. Vimos as jogadas e os áudios, do princípio ao fim. Nada foi mudado. O que dissemos a eles é que as portas estão abertas para novas conversas - declarou Cantalejo.

Romero received a yellow card for this tackle on Mbappé. pic.twitter.com/qmXZ8nZe3T — ESPN FC (@ESPNFC) February 1, 2025

😡 Real Madrid volta a reclamar de erros no apito

No último jogo de La Liga, o Real também saiu na bronca com a arbitragem. No empate em 1 a 1 com o Osasuna, três pênaltis a favor da equipe foram ignorados, sem chamada de revisão por parte do VAR, comandado por Trujillo Suárez. No campo, Bellingham foi expulso por falar um palavrão em inglês após um lance no centro do gramado, teoricamente entendido de maneira equivocada por Munuera Montero, que sacou o cartão vermelho imediatamente e sancionou o meio-campista.

O tropeço em El Sadar pode ter custado a liderança do Espanhol, já que, nesta segunda-feira (17), o Barcelona recebe o Rayo Vallecano em Montjuïc e precisa de uma simples vitória para saltar da terceira para a primeira colocação, deixando o Atlético de Madrid para trás, empatando em pontos com os Merengues e levando a melhor no saldo de gols, primeiro critério de desempate.