Bayer Leverkusen x Mainz 05: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bayer Leverkusen e Mainz 05 se enfrentam nesta terça-feira (14), na BayArena, em Leverkusen, às 16h30 (de Brasília). O confronto é válido pela 17ª rodada da Bundesliga e terá transmissão ao vivo do CazéTV (Youtube). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Sob a liderança de Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen chega após uma vitória significativa contra o Borussia Dortmund, marcando sua nona vitória consecutiva em todas as competições. Atualmente, a equipe ocupa a segunda posição na tabela da Bundesliga, quatro pontos atrás do Bayern de Munique, líder da competição.



Do outro lado, o Mainz 05, comandado por Bo Henriksen, vem de três vitórias seguidas, a última contra o Bochum por 2 a 0. O time inicia a rodada na quinta colocação com 28 pontos, apenas dois pontos distantes do G4.

Bayer Leverkusen e Mainz 05 se enfrentam nesta terça (13) (Foto: Pau BARRENA / AFP)

Confira as informações do jogo entre Bayer Leverkusen e Mainz 05

✅ FICHA TÉCNICA

BAYER LEVERKUSEN x MAINZ 05

17° RODADA - BUNDESLIGA

📆 Data e horário: terça-feira, 14 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: BayArena, em Leverkusen

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LEVERKUSEN: Hradecky, Hincapié, Tah e Tapsoba; Grimaldo, Xhaka, Andrich e Mukiele; Frimpong, Tella e Schick. Técnico: Xabi Alonso.

MAINZ 05: Zentner, Jenz, Bell e Costa; Mwene, Sano, Kohr e Caci; Hyon-Seok, Jae-sung e Burkardt. Técnico: Bo Henriksen.