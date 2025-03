Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h00, na BayArena, em Leverkusen (ALE). O confronto é válido pela volta das oitavas de final da Champions League. No jogo de ida, a equipe de Munique foi superior pelo placar de 3 a 0. A partida terá a transmissão da Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique em ação pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

O time mandante vem de uma derrota no campeonato nacional. Na última rodada, o clube perdeu por 2 a 0 para o Werder Bremen jogando em casa, e desperdiçou a chance de chegar próximo do líder Bayern de Munique. Atualmente, o Bayer Leverkusen tem 53 pontos, oito a menos que o seu rival. Na Champions, o time terá a difícil missão de reverter o placar de 3 a 0 do jogo de ida.

O Bayern de Munique chega após perder na Bundelisga para o Bochum de virada, pelo placar de 3 a 2. No entanto, o time ainda é o líder isolado da competição, com 61 pontos. Para passar de fase na Champions League, o clube pode perder por até dois gols de vantagem.

Confira todas as informações do jogo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique (onde assistir, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

BAYER LEVERKUSEN X BAYERN DE MUNIQUE

OITAVAS DE FINAL (JOGO DE VOLTA) - CHAMPIONS LEAGUE

🗓️ Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 17h00;

📍 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE);

📺 Onde assistir: Max (serviço de streaming);



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Xabi Alonso)

Kovar; Mukiele, Tah e Hincapié; Frimpong, Xhaka, Palacios e Grimaldo; Tella e Wirtz; Boniface

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Vincent Kompany)

Urbig; Stanisic, Upamecano, Kim Min-jae e Raphaël Guerreiro; Goretzka e Kimmich; Olise, Musiala e Coman; Harry Kane