Mudança de planos: Bayern define o futuro de Joshua Kimmich

A novela envolvendo o futuro de Joshua Kimmich se encaminhou para um final feliz no Bayern de Munique. Com vínculo junto aos Bávaros até o fim da atual temporada, o volante de 30 anos está perto de uma renovação por mais três anos. A informação foi publicada em primeira mão pelo 'The Athletic'.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Mesmo com seu status de ídolo, Kimmich vinha repensando sem futuro no Bayern de Munique. Em certo momento dos últimos meses, o jogador se encontrou mais inclinado a deixar o clube do que continuar nele. Times como Real Madrid, Manchester City e Arsenal figuravam a lista de interessados.

continua após a publicidade

No entanto, apesar de todo o imbróglio dos últimos meses, Kimmich e Bayern encontraram um denominador comum por uma renovação até 2028. A indecisão do jogador vinha frustrando a cúpula da equipe, uma vez que ele poderia sair sem custos no meio do ano.

Em julho, Joshua Kimmich irá completar dez anos frente ao Bayern de Munique, sendo um dos rostos da equipe na última década. Em sua trajetória, já conquistou oito títulos de Bundesliga, uma Champions League e um Mundial de Clubes. São 37 partidas na atual temporada, tendo contribuído com um gol e dez assistências. Christoph Freund, diretor esportivo do clube, rasgou elogios ao capitão.

continua após a publicidade

- É importante para nós trabalharmos de forma calma e focada. Com o Jo (Joshua), você pode ver que ele se sente confortável, que qualquer agitação que pudesse ser trazida não entra. Ele se machucou antes do jogo contra o Leverkusen, não estava em ritmo, mas voltou direto ao normal. O que ele entregou ali mostra que ele se sente confortável aqui. Haverá uma decisão em breve - disse Freund.

Joshua Kimmich pelo Bayern de Munique - Foto: Josep LAGO / AFP

➡️ Harry Kane brilha, e Bayern vence o Leverkusen pela Champions League

- Todas as partes estão em bom diálogo. Nunca houve nada entre elas. Você pode sentir isso quando vê a energia no time. Isso é o mais importante. Ele não se esconde em campo, mesmo em momentos difíceis. E ele também não esconde isso. É extraordinário - acrescentou.