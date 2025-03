Wirtz sente e preocupa Leverkusen para jogo na Champions

O Bayer Leverkusen pode ter um desfalque de peso para o jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Florian Wirtz, craque da equipe alemã, recebeu um pisão no tornozelo direito e foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo, no jogo contra o Werder Bremen, neste último sábado (8).

A suspeita é de que o camisa 10 tenha sofrido uma lesão ligamentar ou sindesmose, que ocorre quando há uma ruptura da fixação entre a tíbia e fíbula. Mitchell Weiser, responsável pela entrada que lesionou o alemão, pediu desculpas após o jogo e disse torcer pela pronta recuperação de Wirtz.

O técnico Xabi Alonso se mostrou preocupado com o estado de saúde do principal nome de sua equipe. Em entrevista coletiva, após o jogo, o comandante destacou que é preciso esperar os resultados para arranjar uma solução.

Wirtz sente e corre risco de desfalcar Leverkusen na temporada (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Bayer e Bayern tropeçam na Bundesliga

Na rodada que antecedeu o confronto decisivo entre as equipes pela Champions, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique perderam seus jogos pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. Jogando em casa, a equipe de Xabi Alonso foi superada pelo Werder Bremen por 2 a 0. Já a equipe bávara perdeu de virada para o Bochum por 3 a 2, jogando na Allianz Arena.

Faltando nove rodadas para o fim do campeonato, o Bayern de Munique lidera a competição com 61 pontos, oito de diferença para o segundo colocado, Bayer Leverkusen. Além de brigarem pelo título nacional, as equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (12), na BayArena, pelo confronto decisivo da Champions League. Vale lembrar que a equipe de Munique venceu o jogo da ida por 3 a 0.