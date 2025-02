Barcelona e Rayo Vallecano se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP), em jogo válido pela 24ª rodada de La Liga. Os catalães querem dar sequência ao momento mágico vivido nas últimas semanas e precisam de uma simples vitória para passar os rivais da capital, Real e Atlético, e reassumir a liderança na tabela, indo a 51 pontos e superando os Merengues no saldo de gols. Os visitantes, por sua vez, ocupam o sexto lugar e tentam se aproximar da zona de qualificação à Europa League. O embate terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Rayo Vallecano

24ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Melero López (árbitro); Martínez Serrato e García Lozano (auxiliares); De Ena Wolf (quarto árbitro); Díaz de Mera Escuderos e Iglesias Villanueva (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Marc Casadó e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Robert Lewandowski



❌ Desfalques: Fermín López (suspenso); Marc-André ter Stegen, Marc Bernal, Ronald Araújo e Andreas Christensen (lesionados)



RAYO VALLECANO (Técnico: Iñigo Pérez)

Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Abdul Mumin e Pep Chavarría; Pedro Díaz e Pathé Ciss; Jorge de Frutos, Isi Palazón e Álvaro Garcia; Randy Nteka



❌ Desfalques: Joni Montiel, Sergio Camello e Unai López (lesionados)