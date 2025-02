Juventus vence o Inter de Milão e entra para zona de classificação

A Juventus venceu por 1 a 0 o Inter de Milão, neste domingo (16), em jogo válido pela 24° rodada da LaLiga, no estádio Juventus Stadium, na Itália. Os Pretos e Azuis perderam a chance de ultrapassar o Napoli, que continua na liderança do campeonato italiano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Foto: Isabella Bonotto / AFP

Como foi a partida?

Embora o técnico da Juventus, Thiago Motta, tenha optado por uma equipe titular bastante ofensiva, foi o Inter de Milão que dominou o primeiro tempo. Aos 19 minutos, a equipe teve duas oportunidades claras de gol, mas não conseguiu acertar o alvo. Em resposta, Francisco Conceição finalizou e teve chance no rebote, mas ambas foram defendidas pelo goleiro Sommer. As equipes foram para o intervalo sem conseguir concretizar nenhuma finalização.

continua após a publicidade

Os times voltaram do intervalo sem nenhuma mudança, que foram acontecer somente aos 15 minutos do segundo tempo, com a entrada de Marcus Thuram, Carlos Augusto e Nicola no Inter de Milão. Aos 72 minutos, Francisco Conceição recebe dentro da grande área, bate forte e abre o placar para o time da casa. Ambas as equipes criam oportunidades mas o placar termina em 1 a 0.

➡️ Jogo de La Liga é interrompido após caso de racismo; atleta protesta

O que vem por aí?

Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Juventus enfrenta o Cagliari no próximo domingo (23), no Sardegna Arena, na Itália. O Inter de Milão, por sua vez, pega o Genoa no sábado (22), no Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), também na Itália.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUS 1 x 0 INTER DE MILÃO

24ª RODADA- LALIGA

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local:Juventus Stadium, em Juventus;

🥅 Gol: Francisco Conceição (72')

🟨 Cartões amarelos: Francisco Conceição (Juventus); Barella (INTER)