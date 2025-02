No campeonato argentino, Banfield e Boca Juniors se enfrentaram nesta sexta-feira (14). O jogo acontecerá no Estádio Florencio Sol, em Buenos Aires, na Argentina. A partida será válida pela 6ª rodada da Primeira Liga Nacional, e a bola está prevista para rolar a partir das 20h (de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

Após cinco rodadas no campeonato argentino, Banfield e Boca Juniors não engrenam e fazem início abaixo do esperado. Os clubes estão separados por um ponto e estão em 9º e 10º, respectivamente.

O Banfield teve um bom começo na Primeira Liga Nacional e venceu os dois primeiros jogos que disputou. Os resultados renderam a liderança ao time no campeonato. Porém, ao invés de continuar com o embalo, o clube não conseguiu se manter e, fazendo jogos ruins, nos últimos três jogos, perdeu duas e empatou uma.

Boca Juniors em ação na última partida pelo campeonato argentino. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O Boca Juniors, por outro lado, vive cercado pelo favoritismo, mas nem sempre consegue condizer e jogar com isso ao seu lado. O clube começou o campeonato de forma morna, empatando seus dois primeiros jogos. Nos últimos três, a equipe até conseguiu mudar o seu comportamento, mas ainda não engrenou. Foram duas vitórias e uma derrota no período.

✅ FICHA TÉCNICA

6º RODADA - PRIMEIRA LIGA NACIONAL

📆 Data e horário: sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Florencio Sol, em Buenos Aires, na Argentina

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

BANFIELD: Sanguinetti; Ritis, Hernández, Maldonado e Di Luciano; Plata, Cañete e Bisanz; Rivera, Álvarez e Sepúlveda.

BOCA JUNIORS: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Brian Aguirre, Alan Velasco, Exequiel Zeballos e Edinson Cavani

