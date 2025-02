Godoy Cruz x River Plate: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Argentino

Godoy Cruz e River Plate se enfrentam, nesta quarta-feira (12), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Argentino. A bola rola a partir das 22h15 (de Brasília), e as equipes duelam no Estádio Malvinas Argentinas, em Godoy Cruz (ARG). O confronto será transmitido pela ESPN 4 e Disney+ (TV fechada) ➡️ Clique para assistir no Disney+

O time da casa se encontra na décima terceira colocação com apenas um ponto conquistado após duas derrotas e um empate. A última partida do El Expresso contra o Talleres foi suspensa após um dos assistentes do árbitro ter sido atingido por uma barra de ferro.

O River está atualmente na 4° colocação com oito pontos em duas vitórias e dois empates.

Onde assistir a Godoy Cruz x River Plate

✅ FICHA TÉCNICA

GODOY CRUZ X RIVER PLATE

5ª RODADA DO CAMPEONATO ARGENTINO

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 22h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Godoy Cruz (ARG)

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GODOY CRUZ (Técnico: Ernesto Pedernera)

Petrolli; Arce, Rossi, Ramussen e Meli; Poggi, Leyes, Fernández; Yañes, Parzajuk e Altamira.



RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani; Montiel, Martínez Quarta, Díaz e Acuña; Aliendro, Enzo Perez, Galoppo e Lanzini; Driussi e Colídio.

