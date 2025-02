Partida é encerrada após agressão a ‘bandeirinha’ no Campeonato Argentino

O duelo entre Godoy Cruz e Talleres, válido pelo Campeonato Argentino, foi encerrado prematuramente por agressão da torcida ao "bandeirinha" Diego Martin nesta terça-feira (4). No retorno para o segundo tempo, o assistente foi atingido por um pedaço de ferro vindo das arquibancadas do estádio Víctor Antonio Legrotaglie.

Martin ficou com um corte na testa, que gerou sangramento. Ele comunicou o árbitro principal Yael Falcón Pérez, que, por sua vez, decidiu suspender a partida após 10 minutos de paralisação. O assistente foi atendido por médicos e deixou o campo com compressa de gelo.

— Eu suspendo o jogo porque não foi uma lesão, foi uma agressão. Não há possibilidade de continuar. Não vamos deixar nenhum de nós se machucar em um evento esportivo. Estamos em 2025, isso não pode acontecer — afirmou o árbitro Yael Falcón Pérez na saída do campo.

Posicionamentos de Godoy Cruz e Talleres

O presidente do Godoy Cruz, Alejandro Chapini, comentou a situação. O dirigente demonstrou solidariedade e afirmou que o clube tomou os cuidados para atender o assistente agredido. Por outro lado, se disse preocupado com a possibilidade do clube ser declarado derrotado na partida. Na Argentina, os jogos são realizados com torcida única.

— Somos solidários com o pessoal da arbitragem. Estamos acompanhando os quatro árbitros, eles vão levar o auxiliar (para o hospital), ele está bem, nosso médico atendeu. Devemos fazer o que deve ser feito. São coisas que nos ultrapassam, a polícia não tem nada a ver com isso. Um desajustado joga um pedaço de plástico da bandeira e acerta o lado esquerdo da testa do árbitro — afirmou o presidente.

— Se você for sócio, será sancionado. Alguém pensou em fazer justiça com as próprias mãos, pensando que o gol não foi legítimo. Os torcedores permaneceram ali até que o árbitro suspendesse o jogo. Esperemos que não seja uma derrota de três pontos. É uma situação desconfortável para nós, embora o mais importante seja a saúde do árbitro — completou.

Por sua vez, o técnico do Talleres, Alexander Medina, lamentou o ocorrido e concordou com a paralisação do jogo por conta da condição física do bandeirinha.

— Muito lamentável o que aconteceu. A integridade do árbitro foi afetada e ele não teve condições de continuar jogando. É preciso respeitar: hoje aconteceu com ele, mas amanhã pode acontecer com outra pessoa. Você tem que ter cuidado com tudo isso. Estes factos devem ser completamente erradicados — disse Medina.

