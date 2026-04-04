Bahia x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingi (5), na Arena Fonte Nova, pela décima rodada
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Palmeiras e Bahia se enfrentam neste domingo (5), na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 19h30 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
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Ficha do jogo
O Palmeiras é o líder do Brasileirão, com 22 pontos, e tem três de vantagem na ponta da tabela. Para a partida contra o Bahia, o técnico Abel Ferreira, que retornar após cumprir suspensão, tem dúvidas em relação ao ataque, já que o centroavante Vitor Roque, que se recupera de dores no tornozelo esquerdo, ainda deve seguir como baixa.
Caso o camisa 9 siga como desfalque, a tendência é que a comissão técnica mantenha a mesma base da equipe que venceu o Grêmio no meio da semana, com alteração na zaga, já que Gustavo Gómez deve retornar após ser poupado, e na lateral-esquerda, com a entrada de Arthur em razão das lesões de Piquerez e Jefté.
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Do outro lado, o Bahia também tem uma boa situação no Nacional. O time do Nordeste é o terceiro colocado, com 17 pontos, tem um jogo a menos e apenas uma derrota na competição até o momento.
Contra o Verdão, o técnico Rogério Ceni segue sem poder contar com Kanu, que realizou um treino neste sábado (4), além de Ruan Pablo e Ronaldo, que tratam lesão. A novidade entre os relacionados pode ser a presença do atacante Sanabria.
Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Bahia
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 10ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 5 de abril, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Allan e Arias; Flaco López. (Técnico: Abel Ferreira)
BAHIA: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre [Erick], Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo. (Técnico: Rogério Ceni)
⚽Aposte no duelo entre Palmeiras e Bahia pelo Brasileirão
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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