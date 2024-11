Bahia x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Bahia e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), com transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Tricolor de Aço ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, enquanto o Verdão é o 2º colocado, com 64 pontos.

Abel Ferreira, comandante do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Bahia x Palmeiras: principais informações do confronto

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Palmeiras

34ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Wagner Nascimento (RJ)

🖥️ VAR: Marco Aurélio Fazekas (MG)

⚽ ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho), Gabriel Xavier, Víctor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Thaciano, Everton Ribeiro, Cauly; Everaldo

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Mauricio; Raphael Veiga, Felipe Anderson (Dudu) e Rony (Flaco López)