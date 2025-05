Ficha do jogo BAH NAC 4ª rodada Libertadores Data e Hora Quarta-feira, 07 de maio, às 19h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Yael Falcon (ARG) Assistentes Pablo Gonzalez e Sebastian Rainieri (ARG) Var Nicolas Lamolina (ARG) Onde assistir

Bahia e Nacional (URU) entram em campo às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo que pode encaminhar a classificação do Tricolor na Libertadores e selar a eliminação do time uruguaio. A partida válida pela quarta rodada da fase de grupos será transmitida ao vivo pelo canal de streaming Paramount +.

continua após a publicidade

+ Clique aqui para acessar o Paramount +

Arena Fonte Nova durante jogo do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Líder do grupo F com sete pontos, dois a mais que o vice-líder Internacional, o Bahia pode encaminhar a classificação para as oitavas da Libertadores caso vença a partida. Embalado na temporada, a equipe de Rogério Ceni vem de cinco vitórias seguidas, sem levar um gol sequer. A última delas foi contra o atual campeão Botafogo, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão.

O Tricolor ainda sofre com os desfalques de Kanu, Ronaldo e Santi Arias, todos lesionados. A dúvida é a presença do lateral Gilberto, que seguiu os trabalhos na academia após sentir a coxa na partida diante do Paysandu.

continua após a publicidade

Já o Nacional também vive boa fase e está invicto há cinco jogos. O último da sequência foi uma vitória por 4 a 0 contra o Cerro, pelo Campeonato Uruguaio. Pela Libertadores, no entanto, o cenário não é tão animador, já que a equipe tem apenas um ponto, conquistado na rodada passada ao sair ganhando do Internacional por 3 a 0 e sofrer o empate no segundo tempo.

Mais de 42 mil torcedores já estão garantidos na partida, e os setores Norte, Leste e Oeste já estão esgotados. No entanto, o torcedor ainda pode adquirir os ingressos (saiba mais aqui).

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Bahia e Nacional

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X NACIONAL

4ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 07 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, Salvador;

📺 Onde assistir: Paramount +;

🟨 Árbitro: Yael Falcon (ARG)

🚩 Assistentes: Pablo Gonzalez e Sebastian Rainieri (ARG);

🖥️ VAR: Nicolas Lamolina (ARG).

Prováveis escalações de Bahia e Nacional

O Bahia de Rogério Ceni deve ter a seguinte escalação: Marcos Felipe; Erick (Gilberto), David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Lucho Rodríguez (William José).

Já o Nacional deve entrar em campo com a seguinte escalação: Mejía; Ancheta, Calione, Coates, Millán e Baez; Villalba, Oliva, Boggio e Recoba; Nico López.