Embalado por sequência invicta, Bahia aposta em Jean Lucas para encaminhar classificação na Libertadores

Vivendo seu melhor momento na temporada, o Bahia chega com moral para mais um desafio decisivo pela Libertadores. Embalado por cinco triunfos consecutivos sem sofrer gols - incluindo duelos contra Botafogo, Palmeiras, além do Atlético Nacional- COL - o Esquadrão recebe os uruguaios do Nacional nesta quarta-feira (7), às 19h, na Arena Fonte Nova, em busca de um novo triunfo que pode selar, ou ao menos encaminhar, a classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um dos pilares da equipe nesse momento de alta, o volante Jean Lucas tem se provado uma peça-chave para o técnico Rogério Ceni na campanha continental. Autor de dois gols importantes, incluindo o que garantiu a vaga na fase de grupos diante do Boston River-URU, o camisa 6 valoriza o momento coletivo e sabe da responsabilidade da partida.

- Todos sabem que jogos de Libertadores são sempre duros, ainda mais contra equipes tradicionais como é o Nacional. Mas vivemos um grande momento e temos que aproveitar isso para encaminhar a vaga - destacou o jogador.

continua após a publicidade

Titular nos sete jogos da Libertadores até aqui - quatro deles na fase preliminar - Jean Lucas também balançou as redes no empate contra o Internacional na primeira rodada e demonstra confiança para manter a regularidade. Para garantir a classificação antecipada, o Bahia precisa vencer e torcer por vitória do Internacional sobre Atlético Nacional, na Colômbia. Ainda assim, o foco segue todo em Salvador.

- Temos que fazer nosso jogo e buscar o resultado do começo ao fim. Teremos o torcedor ao nosso lado o tempo todo - afirmou o meio-campista.

Após o compromisso continental, o Esquadrão volta suas atenções ao Brasileirão. No sábado (10), o time visita o Flamengo no Maracanã, em confronto direto no G6. Com 12 pontos, o Bahia é o 6º colocado, apenas dois pontos abaixo dos cariocas, que ocupam a 3ª posição.

continua após a publicidade