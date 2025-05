Além de todos os gols e assistências importantes que foram fundamentais para o Bahia, Luciano Juba atingiu uma outra marca importante ao completar 100 jogos com a camisa tricolor. A centésima partida foi na última quarta-feira, contra o Paysandu, que concretizou a boa fase do time de Rogério Ceni e do jogador, que vive uma das melhores temporadas da carreira e se consolida cada vez mais na equipe.

Luciano Juba em ação contra o Botafogo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Neste jogo contra o Papão não teve assistência, como tem virado rotina em 2025, já que ele começou no banco de reservas devido ao rodízio promovido por Ceni em meio à maratona de jogos do Bahia. Mas, no jogo seguinte contra o Botafogo, quando foi homenageado diante da torcida, ele participou do único gol do time ao lançar a bola para Caio Alexandre logo no início da jogada.

Por falar em participações para gols, a temporada ainda não está nem na metade e Juba já é o garçom da equipe, com sete assistências. Ele, inclusive, impressionou o Brasil ao participar das quatro bolas na rede do Bahia nas primeiras três rodadas do Brasileirão, com três assistências e um gol, números que o tornaram o segundo atleta com mais passes para gols na Série A. Não à toa ele volta a ser, assim como no ano passado, um dos jogadores com mais partidas na temporada, com 23 até aqui.

100 jogos de Juba: veja abaixo as participações do atleta em gols do Bahia nesta temporada

Partida Participação em gol Bahia 5 x 1 América-RN (Copa do Nordeste) Assistência Bahia 1 x 0 Boston River (Pré-Libertadores) Assistência Vitória 1 x 1 Bahia (final do Campeonato Baiano) Assistência Bahia 1 x 1 Corinthians (Brasileirão) Assistência Bahia 1 x 1 Internacional (Libertadores) Assistência Santos 2 x 2 Bahia (Brasileirão) Gol e assistência Bahia 1 x 1 Mirassol (Brasileirão) Assistência

Juba é homenageado ao lado da família na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Esses números só reforçam que Juba é muito mais que um lateral no esquema de Rogério Ceni. Liberado para chegar mais ao ataque, ele é uma peça fundamental na construção ofensiva, ao mesmo tempo que não deixa de lado suas funções na defesa. No Tricolor, Juba não é o atacante nato que explodiu como artilheiro no Sport, mas tornou-se um atleta ainda mais completo.

Números de Juba em 2025:

Jogos: 23; Gols: 1; Assistências: 7; Minutos em campo: 1648.

A trajetória de Luciano Juba

Sport x Ceará - Luciano Juba - (Divulgação/Sport)

Pernambucano de Serra Talhada, Juba começou no time da própria cidade antes de ir para Recife jogar na base do Sport. Formado como lateral, ele foi promovido pela primeira vez ao time profissional do Leão da Ilha em 2020, quando entrou em campo 28 vezes e deu três assistências. No ano seguinte ele teve uma rápida passagem de 16 jogos pelo Confiança antes de voltar ao Sport, clube pelo qual atuou de 2021 a 2023.

Pelo Rubro-Negro, ele passou a jogar como um atacante e se destacou mesmo em 2023, quando marcou 20 gols e deu 18 assistências em 53 jogos, sendo fundamental para o título pernambucano e o avanço do Sport à final da Copa do Nordeste, que acabou com um vice para o Ceará. À época, Juba era o atleta mais decisivo do futebol brasileiro.

Depois de um vaivém nas negociações entre Sport e Bahia, que queria adiantar a vinda do atleta, Juba chegou ao Tricolor baiano em setembro de 2023 após assinar um pré-contrato. Contemporâneo de Ceni, que estreou pelo time naquele mesmo mês, Juba foi peça importante na luta contra o rebaixamento e se consolidou como homem de Confiança do treinador em 2024, com 63 partidas disputadas. Ele não deu brecha nem para Iago Borduchi, lateral contratado junto ao Augsburg que, em teoria, chegava para brigar por posição com Juba.

Juba comemora gol contra o Santos (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Em 2025 Luciano Juba elevou ainda mais o nível e promete colecionar números ainda melhores nesta temporada que já é histórica para o Bahia. E o próximo compromisso do jogador é contra o Nacional (URU), que pode encaminhar uma classificação emblemática da equipe para as oitavas da Libertadores, competição que não disputava há 36 anos. A bola rola a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.