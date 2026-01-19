Azuriz e Athletico se enfrentam nesta terça-feira (20), às 20h (de Brasília), no Os Pioneiros, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense 2026. O jogo terá transmissão dos canais Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).

O Furacão é o segundo colocado do Grupo A, com 7 pontos, e pode garantir a classificação antecipada às quartas de final se vencer e o FC Cascavel empatar ou perder. A Gralha Azul é o terceira colocada do Grupo B, com 5 pontos.

Como chegam os dois times?

O Azuriz venceu o Maringá por 1 a 0, fora de casa, e conquistou a primeira vitória na competição. Antes, vinha de dois empates e uma derrota, desempenho que resultou na demissão de Everson Cerisoli.

O treinador Alexandre Gallo tem dúvida no time, já que o zagueiro Brunão saiu contundido no começo da partida. O volante Luiz Henrique, que o substituiu, pode atuar improvisado.

O Athletico vem de derrota por 1 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Arena da Baixada, e perdeu a invencibilidade no estadual. O Furacão estreou o time principal e agora retorna com a equipe de aspirantes.

Para o jogo, o técnico João Correia tem o zagueiro Marcão, que segue impasse de renovação, à disposição. Ele deve entrar no lugar de Habraão, que cumpre protocolo de concussão. O volante Alejandro García, com dores na coxa esquerda, também está de fora, assim como os meias João Cruz e Dudu e o atacante Renan Peixoto, integrados ao 'time de cima'. Já os meias Guilherme Back e Benjamín Brito e o atacante Juliano Santini também foram convocados pela primeira vez para o estadual.

Confira as informações do jogo entre Azuriz e Athletico pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

AZURIZ X ATHLETICO

5ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Terça-feira (20), às 20h (horário de Brasília)

📍 Local: Os Pioneiros, em Pato Branco (PR)

📺 Onde assistir: Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Maycon Brito de Freitas

🚩 Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Júnior e Lucas Henrique Gowatiski

🖥️ VAR: Não tem

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AZURIZ (Técnico: Alexandre Gallo)

Enzo; Luciano Tchow, Brunão, Ary Garcia e Vinício; Caetano, Gabriel Zeca, Jorginho e José Hugo; João Maranhão e Matheus Guimarães.

ATHLETICO (Técnico: João Correia)

Mycael; Gilberto, Belezi, Marcão e Claudinho; Riquelme, Kauan Stabelini e Lucas Marezi (Guilherme Back); Bruninho, Chiqueti e Renan Viana (Mastriani).