menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco viaja para o Chile com dez jogadores do sub-20; veja relacionados

Apenas três jogadores que atuaram contra o Flamengo viajam com o elenco

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/05/2026
15:18
Atualizado há 29 minutos
Goleiro Daniel Fuzato em embarque da delegação do Vasco para o Chile (Foto: Dikrah Sahagian/Vasco)
imagem cameraGoleiro Daniel Fuzato em embarque da delegação do Vasco para o Chile (Foto: Dikrah Sahagian/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco definiu os jogadores relacionados para o confronto diante do Audax Italiano, válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), em La Florida, no Chile.

continua após a publicidade

➡️ Renato Gaúcho justifica escalação do Vasco: 'Tenho informações que vocês não têm'

A delegação cruz-maltina embarcou nesta segunda-feira (4) após atividades no CT Moacyr Barbosa, um dia depois do empate heroico contra o Flamengo. Assim como já havia ocorrido na estreia da competição continental, a comissão técnica optou por levar um grupo alternativo, priorizando a disputa do Campeonato Brasileiro Série A. Do time que iniciou o clássico neste domingo (3), apenas Paulo Henrique, Lucas Piton e Barros estão na delegação que viaja para Santiago.

🔥 Aposte na vitória do Vasco @2.28 contra o Audax Italiano
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade
Meia JP retorna ao time na Sul-Americana após cumprir suspensão (Foto: Dikarah Sahagian/Vasco)
Meia JP retorna ao time na Sul-Americana após cumprir suspensão (Foto: Dikarah Sahagian/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Relacionados do Vasco

Goleiros
Daniel Fuzato
Phillipe Gabriel
Pablo

Zagueiros
Saldivia
Lucas Freitas
Bruno André
Wallace Falcão

Laterais
Breno Vereza
Avellar
Alison
Paulo Henrique
Lucas Piton

Meias
Gustavo Guimarães
Barros
Tchê Tchê
Samuel
Ramon Rique
Zuccarello
Matheus França

Atacantes
Nuno Moreira
Marino
Andrey Fernandes
Spinelli

O técnico Renato Gaúcho não estará à beira do campo devido a suspensão imposta pela Conmebol. Com isso, o auxiliar Marcelo Salles comandará a equipe na partida, enquanto Bruno Lazaroni ficará responsável por assinar a súmula por questões burocráticas.

Renato Gaúcho na chegada do Vasco ao Maracanã antes da partida contra o Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Renato Gaúcho na chegada do Vasco ao Maracanã antes da partida contra o Flamengo (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Agenda da semana: veja os jogos e como estão os clubes brasileiros na Sul-Americana

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias