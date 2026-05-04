Vasco viaja para o Chile com dez jogadores do sub-20; veja relacionados
Apenas três jogadores que atuaram contra o Flamengo viajam com o elenco
O Vasco definiu os jogadores relacionados para o confronto diante do Audax Italiano, válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), em La Florida, no Chile.
A delegação cruz-maltina embarcou nesta segunda-feira (4) após atividades no CT Moacyr Barbosa, um dia depois do empate heroico contra o Flamengo. Assim como já havia ocorrido na estreia da competição continental, a comissão técnica optou por levar um grupo alternativo, priorizando a disputa do Campeonato Brasileiro Série A. Do time que iniciou o clássico neste domingo (3), apenas Paulo Henrique, Lucas Piton e Barros estão na delegação que viaja para Santiago.
Relacionados do Vasco
Goleiros
Daniel Fuzato
Phillipe Gabriel
Pablo
Zagueiros
Saldivia
Lucas Freitas
Bruno André
Wallace Falcão
Laterais
Breno Vereza
Avellar
Alison
Paulo Henrique
Lucas Piton
Meias
Gustavo Guimarães
Barros
Tchê Tchê
Samuel
Ramon Rique
Zuccarello
Matheus França
Atacantes
Nuno Moreira
Marino
Andrey Fernandes
Spinelli
O técnico Renato Gaúcho não estará à beira do campo devido a suspensão imposta pela Conmebol. Com isso, o auxiliar Marcelo Salles comandará a equipe na partida, enquanto Bruno Lazaroni ficará responsável por assinar a súmula por questões burocráticas.
