Audax Italiano x Vasco – Palpites, análise e odds (06/05)
Confira os palpites e informações de Audax Italiano x Vasco pela Copa Sul-Americana
O Vasco da Gama enfrenta o Audax Italiano nesta quarta-feira, 06 de maio de 2026, no Estádio Bicentenário de La Florida, pela quarta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. Líder com quatro pontos, o Vasco viaja sem Renato Gaúcho, suspenso, e com um elenco majoritariamente formado por jovens e reservas, repetindo a estratégia da estreia na Argentina.
Os itálicos também somam quatro pontos e contam com um cenário favorável: atuam em casa, com o elenco principal, diante de um adversário que irá poupar seus titulares. Apesar da 13ª posição no Campeonato Nacional do Chile, o time tem melhor desempenho na Sul-Americana e vem em busca de assumir a liderança.
Análise da partida
O Vasco da Gama que viaja ao Chile não é o mesmo que goleou o Olimpia por 3 a 0 em São Januário. A decisão de Renato Gaúcho de levar um grupo formado por jovens da base, com nomes como Breno, Avellar, Bruno André, Alison, Ramon Rique, Zuccarello e Phillipe Gabriel, muda completamente o cenário do confronto. O modelo repete o adotado contra o Barracas Central, quando o time alternativo empatou sem gols fora de casa.
A estratégia do treinador é coerente com as prioridades da temporada, colocando o Campeonato Brasileiro como foco principal. Após o empate por 2 a 2 com o Flamengo no Maracanã, o Vasco chegou a 17 pontos em 14 rodadas, ocupando a 12ª posição. A ideia é preservar o elenco principal, evitando desgaste com a viagem ao Chile e priorizando a sequência na liga e na Copa do Brasil.
Já o Audax Italiano vive uma realidade dividida ao longo da temporada. Na Campeonato Nacional do Chile, soma 11 pontos em 11 rodadas e não vence há quatro jogos. Nesse período, acumulou derrotas para O'Higgins, Universidad Católica e Huachipato, além de um empate com o líder Deportes Limache. Na Copa Sul-Americana, porém, o desempenho é mais sólido, com quatro pontos em três jogos.
Atuar no Estádio Bicentenário de La Florida, com o elenco titular e diante de um adversário alternativo, cria o cenário ideal para o time de Gustavo Lema. Nos últimos dez jogos como mandante, o Audax soma cinco vitórias, um empate e quatro derrotas, desempenho superior ao que apresenta longe de casa e que reforça seu favoritismo para este duelo.
Outros palpites para Audax Italiano x Vasco
Confrontos diretos
O único encontro entre Vasco da Gama e Audax Italiano ocorreu na segunda rodada desta Copa Sul-Americana, em 14 de abril, no Estádio São Januário, com vitória chilena por 2 a 1. O Vasco abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com Brenner, após assistência de Puma Rodríguez, mas já atuava com um jogador a menos desde a expulsão de JP aos 34 minutos.
Na etapa final, Michael Vadulli empatou de cabeça aos 17 em contra-ataque, e Carlos Cuesta também foi expulso aos 38, deixando os cariocas com nove em campo. Na sequência, Franco Troyansky converteu o pênalti que garantiu a virada do Audax.
Antes desta edição do torneio, os clubes nunca haviam se enfrentado em competições sul-americanas. No Grupo G, o saldo de gols ainda favorece o Vasco (+2 contra -1), critério que pode ser decisivo ao fim da fase. Quem vencer o duelo desta quarta-feira assume a liderança isolada da chave.
Notícias de Audax Italiano x Vasco
Audax Italiano
Pelo lado do Audax Italiano, a principal ausência é a do volante Nicolás Aedo. O jogador de 25 anos, que vinha sendo peça importante na temporada, sofreu fratura no tornozelo direito após lance com Flavio Moya no empate com o Deportes Limache. A possibilidade de cirurgia ainda é avaliada, e Mario Sandoval surge como opção mais conservadora para a vaga no meio-campo.
Provável escalação do Audax Italiano (3-4-1-2): Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Marcelo Ortiz e Daniel Piña; Esteban Matus, Federico Mateos, Mario Sandoval e Paolo Guajardo; Giovani Chiaverano; Franco Troyansky e Michael Vadulli. Técnico: Gustavo Lema.
Vasco
As únicas baixas confirmadas no Vasco da Gama são os volantes Jair e Mateus Carvalho, ambos em recuperação de cirurgias no joelho e fora por tempo indeterminado. Brenner, já recuperado de lesão, voltou ao time no clássico contra o Flamengo e está à disposição, embora a tendência seja de ausência na viagem ao Chile, já que a delegação é formada por maioria de jovens do sub-20. O lateral Cuiabano segue como dúvida por conta de um edema na coxa esquerda.
No banco, Alexandre Mendes comanda a equipe pelo segundo jogo consecutivo, substituindo Renato Gaúcho, suspenso pela Conmebol. O auxiliar esteve à frente na vitória por 3 a 0 sobre o Olimpia, mas agora terá um desafio maior ao lidar com um elenco mais jovem.
Provável escalação do Vasco (4-3-3): Daniel Fuzato; Avellar, Lucas Freitas, Breno e Lucas Piton; Ramon Rique, Zuccarello e Andrey Fernandes; Nuno Moreira, Phillipe Gabriel e Spinelli. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar).
Destaques individuais de Audax Italiano x Vasco
Os Técnicos
Gustavo Lema, argentino de 57 anos, assumiu o Audax Italiano no fim de 2025 após passagem pelo Pumas UNAM, onde levou o clube aos playoffs em três torneios consecutivos. No Chile, implementou o sistema 3-4-1-2 tanto na liga local quanto na Copa Sul-Americana.
Apesar do desempenho irregular no Campeonato Chileno, a campanha continental é o principal destaque de sua gestão. Diante de um Vasco da Gama alternativo, Lema tem a oportunidade de potencializar sua proposta tática.
Já Renato Gaúcho cumpre a segunda de três partidas de suspensão impostas pela Conmebol, após não viajar para o duelo contra o Barracas Central e criticar a entidade publicamente depois da derrota para o Audax em São Januário.
A declaração que agravou a punição foi a pergunta feita em coletiva: "Será que a Conmebol vai gritar com o árbitro ou só comigo?". Com isso, Alexandre Mendes volta a comandar a equipe à beira do campo, repetindo o papel desempenhado na vitória por 3 a 0 sobre o Olimpia, desta vez com um elenco mais jovem à disposição.
Análise Tática
O Audax Italiano atua no 3-4-1-2, com bloco médio e transições rápidas explorando a dupla de ataque formada por Franco Troyansky e Michael Vadulli, que atacam os espaços nas costas da defesa. Chiaverano faz a ligação entre meio e ataque, enquanto a ausência de Nicolás Aedo reduz a mobilidade no meio-campo. Ainda assim, Mario Sandoval garante proteção defensiva e libera Mateos para participar mais da saída de bola.
Para o Vasco da Gama, o principal desafio está na falta de entrosamento. Com muitos jovens da base em campo, a equipe precisará de organização coletiva para suportar a intensidade do Audax, especialmente nos minutos iniciais. O sistema chileno gera superioridade numérica no meio quando os alas avançam, o que pode expor o corredor central caso falte experiência na proteção.
O cenário mais próximo para comparação é o empate por 0 a 0 com o Barracas Central na estreia, quando o Vasco também utilizou um time alternativo. Naquela ocasião, o nível do adversário permitiu maior equilíbrio. Desta vez, porém, o Audax representa um desafio mais exigente para os jovens vascaínos.
Prognóstico de placar exato para Audax Italiano x Vasco
- O Vasco viaja com maioria de jogadores do sub-20, estratégia idêntica à estreia contra o Barracas
- O Audax tem cinco vitórias nos últimos dez jogos em casa com o elenco titular
- O único encontro entre as equipes, em São Januário, terminou em vitória do Audax por 2 x 1
- Sem Aedo, o Audax perde mobilidade no meio-campo, o que pode limitar a saída de bola
Resumo dos palpites do Lance para Audax Italiano x Vasco
Melhor palpite do jogo: Audax Italiano marcar o primeiro gol – Odd 2,25
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,85
Palpite alternativo 2: Menos de 6,5 cartões – Odd 1,75
Palpite alternativo 3: Mais de 9,5 escanteios – Odd 1,90
Palpite de placar exato: Audax Italiano 2 x 1 Vasco – Odd 9,50
