As opções de Sampaoli para escalar o Atlético-MG contra o Palmeiras

Nesta quarta-feira (3), o Atlético recebe o Palmeiras às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Sampaoli tem dois retornos importantes na linha de frente da equipe.

O Galo chega para a partida após perder para o Fortaleza e com uma seca de quatro jogos sem vencer na competição. A equipe ainda disputa dois opostos no Brasileirão, o sonho por uma vaga em um possível G8 e a classificação para a Libertadores 2026, e fugir de vez do rebaixamento, mesmo que pequenas, o time mineiro ainda tem chances matemáticas.

Do outro lado, o Palmeiras chega abalado após perder a final da libertadores para o Flamengo no último sábado (29). A equipe paulista pode terminar o ano sem levantar nenhum troféu, já que no Brasileiro para seguir sonhando com o título, precisa vencer suas partidas restantes e torcer para tropeços do Flamengo, líder com cinco pontos de distância.

Retornos no Atlético

Para a partida diante do Verdão, Sampaoli tem dois retornos no ataque do Atlético. Rony volta a ficar disponível após cumprir suspensão na última partida por cartão vermelho. O outro retorno é Cuello que foi liberado pelo departamento médico após dois meses de recuperação por uma lesão no tornozelo. No entanto sua presença entre os relacionados não é confirmada.

Seguem no departamento médico do clube, três atletas: Lyanco (tendão de aquiles) só volta a atuar em 2026; Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) iniciou processo de transição, e Caio Maia (joelho), ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Cuello volta a ficar disponível após lesão (Foto: Pedro Henrique França / Atlético)

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Saravia, Natanael Guilherme Arana e Caio;

Zagueiros: Junior Alonso, Ivan Román, Ruan e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Alexsander, Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino, Bernard, Igor Gomes Reinier, Gustavo Scarpa e Iseppe;

Atacantes: Hulk, Rony, Dudu, Biel, Cadu, Isaac e (Cuello)