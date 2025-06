Atlético-MG e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília) na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), com transmissão do Premiere (pay per view). ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo CAM INT 12ª rodada Brasileirão Data e Hora Quinta-feira, 12 de junho de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

O Galo vem de sete partidas de invencibilidade na temporada. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a nona colocação, com 17 pontos somados. Para o duelo desta sexta-feira, o técnico Cuca tem os desfalques de Lyanco, expulso diante do Ceará na última rodada, e Arana e Cuello, no Departamento Médico. Contudo, o jogo deve marcar a estreia de Dudu, já como titular.

Por sua vez, o Colorado foi derrotado em casa pelo Fluminense no último compromisso do time, antes da Data Fifa. O Inter é o atual 14º colocado do Brasileirão, com 11 pontos, apenas três acima do Z-4. Alan Patrick cumpre suspensão automática por receber o terceiro cartão amarelo diante do Tricolor Carioca, e a lista do DM é extensa: Rochet, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel, Bernabei, Fernando, Vitinho, Carbonero e Lucca Drummond. Por outro lado, Borré deve retornar como titular.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X INTERNACIONAL

12ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de junho de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Vitor Hugo (Igor Rabello), Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Dudu, Hulk e Rony.

INTERNACIONAL (Técnico: Róger Machado)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Ronaldo (Thiago Maia), Bruno Henrique e Óscar Romero (Thiago Maia); Bruno Tabata, Rafael Borré e Wesley.