Atlético-MG x Internacional no Brasileirão: retrospecto

No Beira-Rio, o Inter é dominante, com 20 vitórias sobre o Galo

Disputaram 79 partidas, com 33 vitórias do Inter e 27 do Galo

O confronto entre Atlético-MG e Internacional é um dos mais tradicionais do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um duelo de clubes com histórias ricas, torcidas apaixonadas e campanhas de destaque na competição nacional ao longo das décadas. Sempre que mineiros e gaúchos se encontram, o jogo costuma ser marcado por equilíbrio e muita disputa. O Lance! apresenta as estatísticas de Atlético-MG x Internacional no Brasileirão.

Embora a rivalidade não tenha a mesma carga regional de outros clássicos estaduais, a frequência dos encontros no Brasileirão ajudou a consolidar um histórico de confrontos sempre aguardado pelos torcedores. Além disso, as equipes se cruzaram em momentos decisivos e em campanhas que impactaram diretamente a classificação final do campeonato em diversas edições.

O primeiro duelo entre Atlético-MG e Internacional no Campeonato Brasileiro aconteceu ainda na era dos antigos torneios nacionais, e desde então, o retrospecto mostra uma leve vantagem para o Colorado. No entanto, o Galo costuma fazer valer seu mando de campo e tem números sólidos em Belo Horizonte. Já o Inter impõe dificuldades quando recebe o rival no Beira-Rio.

Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram em 79 oportunidades pelo Brasileirão, com partidas marcadas por grandes atuações individuais, goleadas históricas e jogos decisivos para as ambições de ambos os lados. A seguir, veja o retrospecto completo deste confronto.

Retrospecto geral de Atlético-MG x Internacional no Brasileirão

Em toda a história do duelo pelo Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Internacional disputaram 79 partidas. O Colorado leva vantagem no número de vitórias, com 33 triunfos (42%). O Galo venceu 27 vezes (34%), enquanto houve 19 empates (24%).

Os gaúchos também lideram no número de gols marcados: o Internacional balançou as redes 101 vezes (média de 1,28 gol por jogo), contra 94 gols do Atlético-MG (1,19 gol por jogo).

Atlético-MG como mandante

Quando o jogo acontece em Belo Horizonte, o Atlético-MG consegue equilibrar o retrospecto e ter um desempenho superior. Em 39 partidas em casa, o Galo conquistou 18 vitórias (46%), contra 13 triunfos do Internacional (33%) e 8 empates (21%).

O fator local tem historicamente sido um trunfo para o Atlético-MG, que em várias temporadas usou a força da torcida no Mineirão e, mais recentemente, na Arena MRV para se impor diante do Colorado.

Internacional como mandante

Em Porto Alegre, a vantagem se inverte. Nos 40 jogos com mando do Internacional, o Colorado venceu 20 vezes (50%), empatou 11 partidas (28%) e sofreu 9 derrotas (22%) para o Atlético-MG.

O Beira-Rio costuma ser um palco de dificuldades para o Galo, que historicamente soma menos vitórias em solo gaúcho. Ainda assim, o Atlético-MG já conquistou triunfos marcantes como visitante, equilibrando um pouco mais o retrospecto geral.

Fatos e curiosidades do confronto

Atlético-MG:

Maior série invicta: 5 jogos

Maior sequência de vitórias: 3 jogos

Sequência negativa mais longa: 16 jogos sem vencer

Maior série de derrotas: 6 partidas consecutivas

Internacional:

Maior série invicta: 16 jogos

Maior sequência de vitórias: 6 jogos

Maior série de derrotas: 3 partidas

Maior jejum sem vitórias: 5 jogos

Além do equilíbrio geral, o confronto Atlético-MG x Internacional já proporcionou momentos históricos, como vitórias contundentes de ambos os lados e partidas que ajudaram a definir campanhas de título ou classificação para competições continentais.

O embate segue atual e relevante no contexto do Campeonato Brasileiro, com ambos os clubes frequentemente brigando por posições no topo da tabela e chegando com força às fases decisivas do campeonato. A cada novo capítulo da história deste duelo, a rivalidade se renova e atrai as atenções dos torcedores.