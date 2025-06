No Atlético-MG, Dudu elogia Hulk e se vê pronto para estreia

Um dos maiores reforços do Atlético-MG para a temporada, Dudu está muito próximo de finalmente estrear pelo clube. A tendência é de que o jogador faça a primeira partida com a camisa atleticana nesta quinta-feira, contra o Internacional, na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília).

Em entrevista exclusiva para a tv do Galo, Dudu demonstrou que está pronto para estrear nesta quinta. O atacante vem treinando há um mês na Cidade do Galo.

- Estou pronto. Agora vamos ser se o professor Cuca vai optar por me usar na quinta, mas estou preparado. Se Deus quiser, a gente vai fazer um grande jogo e o torcedor do Galo vai voltar feliz pra casa na quinta.

Dupla com Hulk

Dudu rasgou elogios ao novo companheiro de ataque, Hulk. O camisa 92 do Galo reconheceu a longa trajetória de sucesso que o companheiro tem no clube, e disse espera ajudá-lo neste caminho.

- Cara, acho que jogador inteligente com jogador inteligente se entrosa rápido. Então a gente vem fazendo trabalhos aqui dentro do campo, vem conversando muito fora do campo. O Hulk é um jogador excepcional, um jogador que dispensa com a metade, já fez muito pelo clube. Espero agora ajudar ele nessa minha trajetória aqui dentro do clube também.

Dudu agradeceu também o restante dos jogadores e funcionários do Atlético pelo acolhimento com que ele foi recebido no clube.

- Não só ele (Hulk), como os outros jogadores também dentro do clube que me receberam muito bem. Fico muito feliz pelo acolhimento que eles me deram, não só os jogadores, mas funcionários aqui do clube também. Espero que seja um início de uma grande trajetória aqui dentro do clube.

Elenco de férias

A partida contra o Internacional será o último jogo do Galo antes da pausa para o Super Mundial de Clubes 2025. Com essa pausa no calendário, os jogadores atleticanos terão 13 dias de férias neste período.

O período de férias começa no dia 13 de junho, logo depois da partida contra o Internacional. A reapresentação dos atletas está marcada para o dia 26. Ainda não existem amistosos ou jogos-treino marcados.

Com isso, serão 15 dias de preparação neste intervalo, antes de que o Atlético enfrente o Bahia, primeiro adversário após a parada.