O Atlético enfrenta o Grêmio neste sábado (18), às 11h, na Arena MRV, pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A equipe mineira busca o título da competição, mas chega em desvantagem após o resultado do primeiro confronto, realizado na última segunda-feira (13).

Na ida, disputada na Arena do Grêmio, o time gaúcho venceu por 4 a 1, abrindo uma larga vantagem na decisão. Para conquistar o título, o Atlético precisa reverter o placar com uma vitória por, no mínimo, três gols de diferença, forçando a disputa de pênaltis, ou vencer por quatro ou mais gols para ficar com a taça no tempo normal.

Confira os destaques do Atlético sub-17

Grêmio e Atlético na final do Campeonato Brasileiro Sub 17 (FOTO: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA)

Como foi a ida de Atlético x Grêmio

O Grêmio abriu o placar logo aos seis minutos com Lucca, que aproveitou cruzamento na área para marcar de cabeça. A partida seguia equilibrada até que, aos 31 minutos do primeiro tempo, o lateral Samuel Deus, do Atlético-MG, foi expulso após revisão do VAR. Na cobrança da falta originada pelo lance, Roger bateu com categoria e fez o segundo gol do Tricolor. Pouco depois, João Borne ampliou a vantagem gremista com um belo chute, encerrando o primeiro tempo em 3 a 0.

Na volta do intervalo, o Grêmio marcou o quarto logo aos três minutos: Gabriel Mec finalizou na área, a bola desviou e sobrou para Lucca empurrar para o gol, anotando seu segundo na partida. O Atlético-MG respondeu rapidamente com um bom chute de Mosquito, diminuindo o placar, mas não conseguiu reagir além disso. Com o resultado de 4 a 1, o time gaúcho construiu boa vantagem para o jogo de volta da final.