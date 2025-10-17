Atlético-MG sub-17 precisa reverter desvantagem para ser campeão
No jogo da ida o Grêmio venceu por 3 a 1
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético enfrenta o Grêmio neste sábado (18), às 11h, na Arena MRV, pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A equipe mineira busca o título da competição, mas chega em desvantagem após o resultado do primeiro confronto, realizado na última segunda-feira (13).
Atlético-MG se manifesta sobre dinheiro de investidor ligado ao PCC
Atlético Mineiro
Atlético-MG: Sampaoli volta a ter quatro titulares disponíveis contra o Corinthians
Atlético Mineiro
Atlético-MG busca manter bom retrospecto recente jogando fora de casa contra Corinthians
Atlético Mineiro
Na ida, disputada na Arena do Grêmio, o time gaúcho venceu por 4 a 1, abrindo uma larga vantagem na decisão. Para conquistar o título, o Atlético precisa reverter o placar com uma vitória por, no mínimo, três gols de diferença, forçando a disputa de pênaltis, ou vencer por quatro ou mais gols para ficar com a taça no tempo normal.
Confira os destaques do Atlético sub-17
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Como foi a ida de Atlético x Grêmio
O Grêmio abriu o placar logo aos seis minutos com Lucca, que aproveitou cruzamento na área para marcar de cabeça. A partida seguia equilibrada até que, aos 31 minutos do primeiro tempo, o lateral Samuel Deus, do Atlético-MG, foi expulso após revisão do VAR. Na cobrança da falta originada pelo lance, Roger bateu com categoria e fez o segundo gol do Tricolor. Pouco depois, João Borne ampliou a vantagem gremista com um belo chute, encerrando o primeiro tempo em 3 a 0.
Na volta do intervalo, o Grêmio marcou o quarto logo aos três minutos: Gabriel Mec finalizou na área, a bola desviou e sobrou para Lucca empurrar para o gol, anotando seu segundo na partida. O Atlético-MG respondeu rapidamente com um bom chute de Mosquito, diminuindo o placar, mas não conseguiu reagir além disso. Com o resultado de 4 a 1, o time gaúcho construiu boa vantagem para o jogo de volta da final.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias