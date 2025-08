O Flamengo divulgou, na tarde desta terça-feira (5), a lista de relacionados para a partida contra o Atlético-MG. Para o confronto na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Bruno Henrique não fica à disposição do técnico Filipe Luís. Essa, no entanto, não é a única baixa no time carioca.

Bruno Henrique está fora do jogo contra o Galo por conta de controle de carga, em função do acúmulo de jogos na temporada. O mesmo acontece com Luiz Araújo, que também ficou fora da lista de relacionados.

Filipe Luís terá outros três desfalques no Flamengo

De La Cruz, que foi ao campo do Ninho de Urubu na segunda-feira, segue fora. Ele realiza trabalhos com a fisioterapia. Já Danilo, que apresenta boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita, segue cronograma de recuperação, e permanece no Rio de Janeiro.

Erick Pulgar, que se recupera de cirurgia no pé direito, completa a lista de desfalques.

Michael fora do jogo por opção técnica

Além das cinco ausências na lista de relacionados do Flamengo, quem também não viaja para Belo Horizonte é Michael. O Robozinho da Gávea, que se recuperou de dores no tornozelo esquerdo e foi ao gramado do Ninho do Urubu na segunda, fica fora da partida por escolha técnica de Filipe Luís.

O camisa 30 do Flamengo não entra em campo desde o Mundial de Clubes, quando o Rubro-Negro enfrentou o LA pela terceira rodada da fase de grupos.

Cebolinha e Michael durante treino do Flamengo na véspera de jogo contra o Atlético-MG (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Provável escalação do Flamengo para encarar o Atlético-MG

A provável escalação do Flamengo para a partida na Arena MRV é: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

O que o Flamengo precisa fazer para se classificar

No jogo de ida, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0. Assim, a equipe carioca precisa vencer pelo menos por um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Uma vitória por dois gols ou mais classifica o Flamengo.

