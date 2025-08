Nesta segunda-feira, o Atlético-MG anunciou o retorno de um importante jogador. Arana foi liberado pelo departamento médico do clube e pode reforçar a equipe contra o Flamengo nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Arana estava há duas semanas fora por conta de uma lesão na coxa esquerda. O lateral sentiu na partida entre Palmeiras e Atlético, onde o Galo saiu derrotado por 3 a 2. Arana foi substituído aos 13 minutos da segunda etapa, dando lugar a Caio Paulista.

Essa foi a terceira vez na temporada que Arana desfalcou o Galo por lesão na coxa. Contra o Vitória, no dia 13 de abril, o lateral sentiu e ficou mais de um mês parado. Quando retornou contra o Cruzeiro, sentiu novamente e ficou fora de ação mais um tempo.

continua após a publicidade

Galo x Flamengo

O lateral pode ser novidade na escalação do jogo mais importante do Galo na temporada até aqui. O Atlético precisa de um empate para avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. O clube mineiro conseguiu a vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã.

A partida agora será na casa atleticana, na Arena MRV, às 19h (de Brasília). É provável que Arana não comece como titular, porém Cuca deve analisar melhor a situação do lateral nesta terça-feira.

continua após a publicidade

Cuca já mudou o foco para a partida de quarta-feira, contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. O treinador atleticano analisou as fases do jogo e como o Galo terá de variar o modo de jogo.

- Vai ser um jogo em que você vai ter que usar todas essas formações, marcação baixa, marcação média, marcação alta. Nós marcamos bem o Flamengo no campo defensivo, mas nós fizemos o gol em uma marcação de pressão, porque a gente tem isso também trabalhado, então nós temos que saber variar, passar cada etapa do jogo e cada tempo tem umas três, quatro etapas diferentes. Você comanda uma parte, é comandado na outra, você contra-ataque uma parte, você toma e fica com a posse de bola na outra, assim é um jogo. E a gente vai ter que entender direitinho, fazer um jogo perfeito para daí sim poder sair classificado.

DM do Galo

Além de Arana, o lateral-direto Saravia também treinou com o grupo na Cidade do Galo. O argentino ficou de fora da vitória atleticana contra o Bragantino, por 2 a 1, nesse domingo. O volante Patrick, com lesão na lombar, e os atacantes Cadu e Caio Maia, com lesões no joelho direito, seguem no departamento médico do clube.