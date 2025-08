Flamengo e Atlético-MG se enfrentam, nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as duas equipes. A IA apontou para uma classificação do Rubro-Negro com direito a um herói improvável.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A Inteligência Artificial previu um jogo emocionante entre as duas equipes. Com a vitória no Maracanã, o Galo entra em campo com a vantagem do empate, na busca da classificação. Contudo, o recurso tecnológico apontou que a equipe do Cuca não irá conseguir neutralizar o ataque do time de Filipe Luís.

Na simulação da partida, o Flamengo venceu o Atlético-MG no tempo regulamentar com gol de Samuel Lino, e assim, levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o Chat GPT previu uma atuação de gala do goleiro Rossi, responsável por duas defesas.

continua após a publicidade

Além disso, Samuel Lino, responsável pelo gol da vitória, errou o pênalti na decisão da simulação. Apesar disso, Everton Araújo garantiu a classificação ao converter a última penalidade da disputa, sendo o herói improvável da classificação.

Jogo de Volta – Atlético-MG x Flamengo

Escalações (simuladas)

Flamengo (técnico Filipe Luís):

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo, Saúl; Samuel Lino, Pedro e Bruno Henrique.

continua após a publicidade

Atlético‑MG (técnico Cuca):

Everson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Gabriel Menino; Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Igor Gomes; Hulk, Cuello e Rony.

Primeiros 45 minutos

O Flamengo inicia pressionando com intensidade: Evertton Araújo recebe na entrada da área e acerta o travessão em chute colocado. O Galo mantém sua estratégia, marcando forte, controlando o ritmo e explorando saídas rápidas em contra‑ataque com Hulk e Cuello. Aos 30′, Bruno Henrique arrisca chute cruzado, mas Everson espirra para escanteio. Intervalo com vantagem rubro‑negra em posse de bola (55%) e mais chances claras, porém sem gols.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Saúl, Lino e Emerson trazem mobilidade ao ataque rubro‑negro. Aos 17′, após jogada coletiva pela direita, Saúl envia um cruzamento para Samuel Lino, que finaliza cruzado e faz o 1 a 0 do Flamengo — jogo empatado no agregado. A pressão aumenta: aos 28′, Pedro é lançado por Lino, chuta colocado e carimba a trave. Aos 35′, Hulk (Atlético) arrisca de fora da área e Rossi faz grande defesa. Nos acréscimos, Flamengo domina e tem escanteios seguidos, mas a defesa do Galo resiste.

Resultado agregado: Atlético-MG 1 x 1 Flamengo.

🥅 Disputa de Pênaltis

Hulk (CAM) – CORREU, CHUTOU FORTE… 🥅⚽ GOL

🟡 Atlético-MG 1 x 0 Flamengo Pedro (FLA) – CHUTE NO ÂNGULO! 🥅⚽ GOL

⚫ Atlético-MG 1 x 1 Flamengo Scarpa (CAM) – VAI DE CAVADINHA… 🧤 ROSSI DEFENDE!

🟡 Atlético-MG 1 x 1 Flamengo Bruno Henrique (FLA) – CHUTA FIRME, NO CANTO! 🥅⚽ GOL

⚫ Atlético-MG 1 x 2 Flamengo Rony (CAM) – OLHA A PRESSÃO… 🥅⚽ GOL, no meio

🟡 Atlético-MG 2 x 2 Flamengo Samuel Lino (FLA) – CORRE, CHUTA… 🥅❌ NA TRAVE!

⚫ Atlético-MG 2 x 2 Flamengo Cuello (CAM) – HERÓI DO JOGO DE IDA… 🥅⚽ GOL, com categoria

🟡 Atlético-MG 3 x 2 Flamengo Saúl (FLA) – ESTREANTE URUGUAIO… 🥅⚽ GOL, chute cruzado

⚫ Atlético-MG 3 x 3 Flamengo Igor Gomes (CAM) – TOMA DISTÂNCIA… 🧤 ROSSI DEFENDE NOVAMENTE!

🟡 Atlético-MG 3 x 3 Flamengo Everton Araújo (FLA) – ÚLTIMA COBRANÇA… RESPIRA… 🥅⚽ GOL!!!

✅ Resultado final nos pênaltis:

Flamengo 4 x 3 Atlético-MG