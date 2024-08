Atlético-GO e Juventude se enfrentam pelo Brasileirão (Luis Felipe Amorin/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 08:00 • Goiânia (GO)

Atlético-GO e Juventude se enfrentam neste sábado (24) pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília), no Antonio Accioly, em Goiânia (GO), com transmissão do Premiere (pay-per-view).

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Atlético-GO e Juventude (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético x Juventude

24ª rodada - Brasileirão



🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto de 2024 (de Brasília).

📍 Local: Antonio Accioly, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Premiere.

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos.

🖥️ VAR: Adriano De Assis Miranda.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Atlético-GO (Técnico: Humberto Louzer)

Gabriel; Gabriel Inocêncio, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel; Thiaguinho (Dudu Vieira), Jadson, Nenê (Jean Carlos ou Mandaca); Erick Farias, Marcelinho, Ronnie Carrillo.

Juventude (Técnico: Jair Ventura)

Ronaldo; Bruno Tubarão (Rafael Haller), Adriano Martins, Luiz Felipe, Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney, Campbell; Janderson, Hurtado, Luiz Fernando.