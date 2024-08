Copa do Brasil: jornalistas cravam campeão após sorteio das quartas de final

Taça da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/08/2024 - 20:51 • Rio de Janeiro

A CBF definiu nesta terça-feira (20) os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão da Copa do Brasil. Após a definição, os comentaristas dos canais ESPN opinaram sobre possíveis campeões do torneio nacional. Participaram do palpitrometro Daniela Boaventura, André Donke e André Plihal.

Por unanimidade, todos os comentaristas colocaram o Flamengo na decisão do torneio. O rubro-negro carioca enfrenta o Bahia na atual fase da competição. Posteriormente, a equipe do treinador Tite poderá enfrentar o vencedor de Corinthians e Juventude. Para este confronto, os jornalistas cravaram a classificação do alvinegro paulista.

Do outro lado da chave, Daniela Boaventura colocou o Vasco da Gama na decisão. Porém, André Donke e André Plihal apontaram o São Paulo como favorito a final e elimaram a equipe cruzmaltina nas quartas de final, no confronto contra o Athletico-PR. Vale lembrar, que o tricolor paulista enfrenta o Atlético-MG na atual fase da competição.

Para a decisão, apenas André Plihal não cravou o título do Flamengo. Na visão do jornalista o São Paulo irá levar a melhor na possível reedição da final da Copa do Brasil do ano passado.

Veja os confrontos das quartas de final abaixo:

Chave 1

Vasco x Athletico-PR

Atlético-MG x São Paulo

Chave 2

Corinthians x Juventude

Flamengo x Bahia