Oscar em ação pelo Shanghai Port (Foto: Karim Jaafar/AFP)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 05/11/2024 - 15:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Oscar está cada vez mais próximo de deixar a China. O brasileiro se sagrou campeão chinês com o Shanghai Port no último fim de semana, ao golear o Tianjin Jinmen Tiger por 5 a 0 na rodada final; o camisa 8 deixou o dele, de pênalti. Agora, restam apenas a final da copa nacional e uma partida da Champions League da Ásia para o meio-campista encerrar sua passagem pelo clube.

Com contrato até dezembro deste ano, o jogador tomou a decisão de não seguir na China e busca novos ares. Especulado em diversos times brasileiros nos últimos anos, o ex-Seleção tem a melhor oportunidade para o ex-Seleção retornar ao Brasil após 14 anos no exterior. Por isso, o Olheiro Lance! traz possíveis destinos para Oscar na Série A.

FLAMENGO

O clube brasileiro que esteve mais perto de repatriar Oscar foi o Flamengo. Em 2023, o Rubro-Negro chegou a ter negociações avançadas para contratar o meia, mas esbarrou em jogo duro dos chineses, que não aceitaram liberar o jogador por empréstimo. Agora livre no mercado, o atleta pode finalmente desembarcar na Gávea.

INTERNACIONAL

Outro time que demonstrou interesse em contar com Oscar recentemente foi o Inter. O jogador era o sonho do então treinador Eduardo Coudet para a janela de meio de ano, mas optou por cumprir o contrato com o Shanghai Port até o fim. Agora, mesmo sem o técnico argentino, o meia pode retornar ao Colorado, clube no qual se destacou antes de ir para a Europa em 2012.

SÃO PAULO

Por falar em ex-time, o São Paulo é uma das principais possibilidades para Oscar, caso o jogador escolha retornar ao futebol brasileiro. Apesar da polêmica saída para o Internacional em 2010, o camisa 8 é torcedor declarado do Soberano e nunca descartou um retorno. Além disso, a equipe comandada por Zulbeldía não tem um articulador com as características do ex-Chelsea.

BOTAFOGO

Atual líder do Brasileirão e finalista da Libertadores, o Botafogo tem poucas - se há alguma - lacunas no elenco. No entanto, um jogador do nível de Oscar sem contrato é oportunidade de mercado, daquelas que John Textor costuma atacar. Além disso, Almada pode deixar o Glorioso para de juntar ao Lyon no próximo ano, seja em janeiro ou no meio do ano. Assim, haveria necessidade de reposição.

ATLÉTICO-MG

Do outro lado da decisão da Libertadores, o Galo tem situação diferente do rival alvinegro. Apesar de finalista também da Copa do Brasil, o Atlético-MG sofreu ao longo da temporada para manter o nível no Campeonato Brasileiro, e ocupa apenas a décima posição. Oscar chegaria para ser o meio-campista criador que falta no elenco, além de reforçar o plantel pensando em todas as competições.

Oscar celebra gol pelo Shanghai Port (Foto: AFP)