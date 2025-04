Premier League anuncia grande mudança no uso do VAR; confira detalhes

A Premier League anunciou que a partir do dia 12 de abril, na 32ª rodada da competição, adotará a tecnologia de impedimento semiautomático (SAOT, na sigla em inglês de Semi-Automated Offside Technology). A novidade promete acelerar a tomada de decisões sobre impedimentos, tornando o processo mais ágil e preciso, sem alterar a precisão dos lances analisados.

A implementação ocorre após testes bem-sucedidos em partidas da Copa da Inglaterra e experimentos não oficiais no próprio campeonato. O novo sistema foi desenvolvido em parceria com a PGMOL (órgão responsável pela arbitragem na Inglaterra) e a empresa Genius Sports, especializada em tecnologia esportiva.

Como funciona o novo sistema?

Diferentemente do método atual, no qual o VAR (árbitro de vídeo) e operadores de replay desenham manualmente as linhas para determinar impedimentos, o SAOT automatiza partes essenciais dessa análise. A tecnologia utiliza até 30 câmeras espalhadas pelos estádios, capturando imagens a 100 FPS (quadros por segundo) – o dobro da taxa de câmeras convencionais de transmissão.

Além disso, sensores rastreiam até 10 mil pontos de dados por jogador, permitindo a identificação precisa do momento exato do toque na bola e da posição dos atletas em campo. Com base nessas informações, o sistema gera automaticamente as linhas de impedimento e sugere a decisão ao VAR, reduzindo o tempo médio de revisão em cerca de 30 segundos.

O que muda para jogadores e torcedores?

Apesar da automação, o SAOT ainda exige validação humana. O árbitro de vídeo revisará a decisão sugerida antes de comunicá-la ao juiz de campo. Além disso, lances considerados subjetivos – como desvio intencional de um defensor ou interferência em um adversário – continuarão sob análise manual.

Para melhorar a transparência com o público, a tecnologia também oferecerá gráficos tridimensionais, que serão exibidos nos telões dos estádios e nas transmissões de TV. A animação mostrará claramente a linha de impedimento e quais partes do corpo dos jogadores estavam em posição irregular no momento do passe.

Menos polêmicas

A introdução do SAOT na Premier League é um passo importante para reduzir atrasos no jogo e minimizar erros em decisões de impedimento. A liga segue o exemplo de competições como a Champions League, a Copa do Mundo e o Campeonato Italiano, que já utilizam essa tecnologia.

Mesmo com a modernização, o debate sobre o impacto do VAR no futebol persiste. No entanto, a tendência é que o novo sistema ajude a diminuir as longas interrupções e as controversas decisões de impedimento que marcaram os últimos anos da Premier League.