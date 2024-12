Athletico-PR e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (5), em jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A bola às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), com transmissão da CazéTV. O Furacão ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro com 42 pontos, enquanto o Massa Bruta é 17º e, com 38 pontos. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Bragantino

37ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: quinta-feira, 5 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR);

📺 Onde assistir: CazéTV;

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (Fifa-PE);

🚩 Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA);

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

ATHLETICO (Técnico: Lucho González)

Mycael; Léo Godoy, Lucas Belezi, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Gabriel, Felipinho e Christian (Bruno Zapelli); Nikão, Cuello e Pablo.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Jadsom, Pedro Henrique, Eduardo e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Jhon Jhon, Vinicinho e Eduardo Sasha.

