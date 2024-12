A rodada 37ª do Brasileirão 2024 reserva um cenário de disputas em todos os setores da tabela do campeonato. E o destino das brigas pelo título, Libertadores e rebaixamento podem ser definidas com a ajuda de um time com o seu próprio rival. O Flamengo enfrenta o Criciúma, que disputa com o Fluminense no rebaixamento, por exemplo.

Mas apesar da tensão gerada pelas torcidas sobre a postura do rival diante de um jogo decisivo como esse, o futebol brasileiro já mostrou diversas vezes equipes que cumpriram com o papel de respeitar as regras e fazer sua parte dentro de campo, sem levar em consideração o impacto para outras equipes. O "efeito antientregada" já gerou histórias curiosas e que, em muitos momentos, mudaram, de fato, o destino de alguns times.

O Lance! lembra agora algum desses casos de equipes que foram criticadas por parte da torcida justamente por não terem a cedido a uma pressão para entregar o jogo.

Gravite x Juventus

No Paulistão de 2004, o {Corinthian} vivia um drama de lutar contra o rebaixamento dentro do campeonato estadual. E o cenário se tornava ainda pior porque a última rodada do campeonato colocou sob "responsabilidade" do São Paulo jogar e definir o destino do Timão.

Se o Tricolor perdesse o confronto com o Juventus da Mooca, o alvinegro estava rebaixado. Apesar da projeção da torcida de que a equipe entregaria, de fato, o resultado, o centroavante Grafite não comprou a ideia e foi o autor dos dois gols na vitória por 2 x 0 contra o Moleque Travesso. O resultado salvou o Corinthians, rebaixou o time da Mooca e foi motivo de muitas vaias e xingamentos da torcida do São Paulo contra o atacante.

Vasco x Fluminense

No Campeonato Carioca, a edição de 2012 teve um caso de "antientregada". Dessa vez, em uma briga pela classificação para a fase final da Taça Guanabara. O Vasco era líder e estava classificado. Se perdesse do Boavista, o time da Baixada Litorânea se classificava junto com o cruzmaltino e eliminava o Fluminense da competição.

Mas o Vasco venceu por 1 x 0, eliminou o Boavista e deu a vaga ao Flu. A retribuição da gentileza não aconteceu e o time tricolor venceu o próprio alvinegro na final da Taça Guanabara.

Palmeiras x Thiago Ribeiro

Um ano antes da conquista da Copa do Brasil 2015 que tirou o Palmeiras de uma fila de mais de duas décadas sem um título nacional, o alviverde quase foi rebaixado e a história do clube poderia ter sido completamente diferente do que conhecemos hoje. E tudo graças a um gol de Thiago Ribeiro.

Diante do Vitória, no Barradão, o Santos já não disputava um grande objetivo e entrou em campo para cumprir tabela e encerrar a temporada de 2014. Porém, o adversário vivia um drama de lutar contra o rebaixamento, disputa que estava acirrada justamente contra um dos maiores rivais do Santos, o Palmeiras.

Apesar do clamor da torcida por uma derrota do Peixe para confirmar a queda do rival, o alvinegro venceu por 1 x 0, o Verdão empatou e o rubro-negro baiano foi quem caiu. O curioso é que em 2015, na final da Copa Do Brasil, o time derrotado pelo Palmeiras foi o próprio Santos, na disputa de pênaltis.

Vasco x Flamengo

O Vasco tem mais uma história para contar sobre uma partida que não entregou, mesmo que isso tenha beneficiado o seu rival. Neste caso, o Flamengo. E apesar de não ter se prejudicado diretamente, o Cruzamaltino deu a chance do Fla chegar na final do Brasileirão de 1992.

Após fazer a melhor campanha na fase inicial e o rubro-negro ser o 4º colocado, os rivais cariocas caíram no mesmo grupo da segunda fase. Na última rodada, o Vasco não foi tão bem, enquanto o Flamengo melhorou e chegou na última rodada precisando vencer o Santos e torcedor para o alvinegro carioca vencer o São Paulo para chegar na grande final.

E foi o que aconteceu. O rubro-negro bateu o Peixe por 3 x 1, enquanto a torcida do Vasco, mesmo gritando das arquibancadas de São Januário para o time entregar e perder o jogo, venceu por 3 x 0 o Tricolor. O resultado classificou o Flamengo para a decisão, que terminou campeão depois de bater outro rival, o Botafogo.