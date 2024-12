Por onde anda Deivid, ex-atacante de Flamengo e Cruzeiro?

Deivid ficou muito conhecido pelo incrível gol perdido no ano de 2012, quando atuava pelo Flamengo, em um jogo contra o Vasco. O ex-atacante atuou por diversos times do Brasil e da Europa, se tornando conhecido nacionalmente. No entanto, poucos sabem o que o ex-atleta faz depois de sua aposentadoria. O Lance! te mostra por onde anda Deivid.

A carreira de Deivid

Deivid passou pelas categorias de base de Nova Iguaçu, Joinville e Santos, até estrear pelo Alvinegro Praiano, no ano de 2001, sendo parte da equipe terceira colocada do Campeonato Paulista daquele ano. Logo depois, no final do primeiro ano dos anos 2000, o jogador acertou com o Corinthians.

O primeiro momento de destaque

O ex-atacante fez sucesso no Timão, já que conquistou a Copa Rio-São Paulo e a Copa do Brasil com o clube já em 2002. Pela copa nacional, Deivid foi o artilheiro da competição, com 13 gols, sendo o jogador com maior número de gols e que foi campeão em uma edição do campeonato. Ele também foi muito decisivo nas semifinais da Copa do Brasil, marcando o gol da classificação contra o São Paulo e também em um dos jogos da final contra o Brasiliense.

Em 2003, o jogador foi comprado pelo Cruzeiro, vencendo a tríplice coroa nacional: Campeonato Estadual, Brasileirão e Copa do Brasil. O destaque fez o Bordeaux, da França, o comprar pelo valor de um pouco mais de 5 milhões de euros.

Depois de pouco brilho nos campos da França, Deivid retornou ao futebol brasileiro para jogar novamente no Santos. Pela equipe, o atacante foi campeão brasileiro de 2004, o que o fez novamente ir atuar no Velho Continente, atuando por Sporting e Fenerbahçe, respectivamente, até 2010.

Os últimos clubes da carreira

Depois, o ex-atleta acertou sua volta para o Brasil, para atuar no Flamengo, onde protagonizou o incrível lance em que perdeu um gol feito contra o Vasco da Gama, praticamente em cima da linha, e sem goleiro. Pelo time da Gávea, foi campeão do Campeonato Carioca de 2011. Ele encerrou sua carreira no Coritiba, em 2014, após chegar no clube em 2012, vencendo um Paranaense em 2013.

Por onde anda Deivid?

Após sua aposentadoria, Deivid decidiu se aventurar como técnico. Em um primeiro momento, ele foi auxiliar de Vanderlei Luxemburgo, com quem trabalhou em boa parte de sua carreira como jogador, no Flamengo, em 2014. Ele chegou a comandar a equipe em partidas que Vanderlei havia sido suspenso, incluindo uma vitória por 3 a 0 contra o Fluminense.

Depois disso, em 2015, seguindo Luxemburgo, ele seguiu para o Cruzeiro, onde assumiu a equipe interinamente, e posteriormente foi efetivado, após a demissão do treinador Mano Menezes, em dezembro daquele ano.

No início de 2017 ele foi contratado pelo Criciúma, mas após uma sequência de três derrotas nas três primeiras partidas da Série B daquele ano, ele foi demitido. Ele segue sem clube desde então.