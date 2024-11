Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Robson Mafra/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 07:00 • Redação do Lance!

Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (16), em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR), com transmissão da CazéTV, TNT e Rede Furacão. O Furacão ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, enquanto o Galo é o 10º colocado, com 42 pontos.

Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG, durante partida contra o Grêmio, na Arena MRV, pela partida atrasada da sexta rodada do Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Athletico-PR x Atlético-MG: principais informações do confronto

✅ FICHA TÉCNICA

Athletico-PR x Atlético-MG

19ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: CazéTV, TNT e Rede Furacão

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa;

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho González)

Mycael; Cuello, Belezi, Thiago Heleno (Gamarra) e Esquivel; Erick, Praxedes (Gabriel) e Nikão.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Gabriel Milito)

Everson; Saraiva, Battaglia, Lyanco e Rubens; Otávio, Fausto Vera (Zaracho) e Gustavo Scarpa; Bernard, Deyverson (Paulinho) e Hulk (Alisson Santana)